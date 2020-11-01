لأول مرة بالمنوفية تخصيص ماكينه صرف آلي لذوي الهمم بشبين الكوم





وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على قيام البنك الأهلي المصري فرع شبين الكوم بتخصيص ماكينة صراف آلي بالحديقة الموجودة أمام الفرع الرئيسي بمدينة شبين الكوم مصممة خصيصا لذوي الهمم ، يأتي هذا في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية والبنك الأهلي المصري لتقديم خدمات جيدة لذوي الهمم باعتبارهم مواطنين لهم كل الحقوق والواجبات .

وصممت الماكينة بتصميم خاص بحيث تسمح للأفراد من ذوي الهمم حتي من يجلس علي كرسي متحرك أو قصير القامة بالاستخدام الامن والمريح لها دون الحاجة لأية مساعدة وفي مستوي إرتفاع مناسب .