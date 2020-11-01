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محافظات

لأول مرة بالمنوفية تخصيص ماكينه صرف آلي لذوي الهمم بشبين الكوم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:19 م
اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
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مروة فاضل

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على قيام البنك الأهلي المصري فرع شبين الكوم بتخصيص ماكينة صراف آلي  بالحديقة الموجودة أمام الفرع الرئيسي بمدينة شبين الكوم  مصممة خصيصا لذوي الهمم  ، يأتي هذا في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية والبنك الأهلي المصري لتقديم خدمات جيدة لذوي الهمم باعتبارهم مواطنين لهم كل الحقوق والواجبات .
وصممت الماكينة بتصميم خاص بحيث تسمح للأفراد من ذوي الهمم حتي من يجلس علي كرسي متحرك أو قصير القامة بالاستخدام الامن والمريح لها دون الحاجة لأية مساعدة وفي مستوي إرتفاع مناسب .
وأكد محافظ المنوفية تقديم كافة أوجة الدعم لذوي الهمم وذلك في إطار إهتمام الدولة بكافة فئات المجتمع وبذل كافة السبل لممارسة حياتهم الطبيعية دون عناء .

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