شاهد.. منظمة الصحة العالمية تصدم العالم.. والاتحاد الأوروبي يسعى لإصلاحها

كشف تقرير عرضته قناة الغد عن اتهامات لمنظمة الصحة العالمية فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث فى أبريل الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم منظمة الصحة العالمية واتهمها بأنها مسيسة لأنها راعت مصالح الصين على مصلحة الولايات المتحدة التى تنفق أكثر من أى دولة على المنظمة.





وأوضح التقرير أن اتهام ترامب لم يكن الأول من نوعه الذي ربط قرارات منظمة الصحة العالمية بمصالح اقتصادية وسياسية على حساب صحة الشعوب ومنذ انفجار أزمة إنفلونزا الطيور عام 2004 وبعدها الخنازير عام 2009 هناك نداءات عامة بإصلاحات عاجلة ومحاكمات فى حق المسؤولين عن منظمة الصحة العالمية وهذه النداءات تجددت مع تفشي فيروس كورونا.





وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه على منظمة الصحة العالمية تطبيق تغييرات بسرعة وأن تحصل على مزيد من الصلاحيات لمواجهة الجائحات.





كما طلب المسؤول أن تكشف المنظمة عن إخفاقات الدول الأعضاء فيها خلال التعامل مع الطوارئ الصحية.





وجاءت التصريحات في مؤتمر عبر الفيديو لوزراء الصحة في دول الاتحاد الأوروبي، صادقوا فيه على وثيقة من التكتل تدعو لإصلاحات في المنظمة التابعة للأمم المتحدة تحدد للمرة الأولى مجموعة من التغييرات السريعة المطلوبة لتعزيز صلاحيات منظمة الصحة العالمية ومواردها.