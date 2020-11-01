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أخبار العالم

موجة شرسة لـ كورونا تهاجم ألمانيا.. والمظاهرات تندلع ضد الإغلاق | فيديو

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:26 م
مظاهرات في ميونيخ
مظاهرات في ميونيخ
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على صالح
سجلت ألمانيا حتى الآن أكثر من 539000 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينما تجاوز عدد القتلى في البلاد 10500، وفقًا للمستشارة أنجيلا ميركل، فقد تضاعف عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة خلال الأيام العشرة الماضية. 

وتعاني ألمانيا الآن من "وضع خطير للغاية"، ففي ميونخ، بافاريا، يحتج الألمان على الإغلاق الذي فرضته الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لمدة شهر في البلاد وسط تزايد أعداد الإصابات. 

وينص الإغلاق الذي فرضته حكومة أنجيلا ميركل على إغلاق المسارح والحانات والمطاعم، فضلًا عن حظر الأحداث الجماعية وقيود السفر والعديد من الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى الحد من الوباء.


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