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محافظات

صحة أسوان تنظم ندوة تثقيفية عن التأمين الصحي الشامل للعاملين بالمنطقة الأزهرية.. صور

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:04 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
نظم فريق التوعية والإعلام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان بالتعاون مع منطقة أسوان الازهرية ندوة تثقيفية للعاملين بالمنطقة عن المنظومة الجديدة.

وقد تضمنت فعاليات الندوة لتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها للمواطنين، كما تم شرح آليات التسجيل في المنظومة، بالإضافة إلى الرد علي أي إستفسارات وتساؤلات لدي الطلاب بخصوص المنظومة الجديدة.


وشارك فى عرض فعاليات الندوة كل من أحمد عطية مسئول الإعلام بالمديرية ومنسق فريق التوعية والإعلام ،  والدكتورة ترنيم عصام عضو فريق التوعية والاعلام حيث تم عقد الندوة بقاعة معهد محمد متولي الشعراوي بمدينة أسوان .

ويأتي ذلك في إطار سعي مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بهدف العمل على نشر الوعي لدي المواطنين عن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل متكامل .

هذا وتستعد مديرية الشئون الصحية بأسوان لإطلاق حملة القضاء على الطفيليات المعوية بالتجريع بعقار البندازول لتلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال على مستوى المحافظة.  

وتبدأ الحملة بداية من 8/11/2021 وتستمر حتى 19/11/2021 ، والحملة سيكون لها أثر إيجابي بالغ على صحة التلاميذ، ومعدلات نموهم في تلك المرحلة العمرية الهامة.  
صحة أسوان تنظم ندوة تثقيفية عن التأمين الصحي الشامل للعاملين بالمنطقة الأزهرية.. صور
صحة أسوان تنظم ندوة تثقيفية عن التأمين الصحي الشامل للعاملين بالمنطقة الأزهرية.. صور
صحة أسوان تنظم ندوة تثقيفية عن التأمين الصحي الشامل للعاملين بالمنطقة الأزهرية.. صور
صحة أسوان تنظم ندوة تثقيفية عن التأمين الصحي الشامل للعاملين بالمنطقة الأزهرية.. صور
صحة أسوان تنظم ندوة تثقيفية عن التأمين الصحي الشامل للعاملين بالمنطقة الأزهرية.. صور
صحة أسوان تنظم ندوة تثقيفية عن التأمين الصحي الشامل للعاملين بالمنطقة الأزهرية.. صور
صحة أسوان تنظم ندوة تثقيفية عن التأمين الصحي الشامل للعاملين بالمنطقة الأزهرية.. صور

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