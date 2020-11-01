AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفيديو جديد .. شاهد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:55 م
جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب
Advertisements
أحمد إبراهيم
أثارت جنا عمرو دياب حالة من الجدل بسبب مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث تحتفل فيه بالهالوين. 

وعلقت جانا على الفيديو قائلة: "لم التقط صورًا فهذا كل ما لدي".

شاركت جنا عمرو دياب جمهورها  فيديو جديد  من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت جنا عمرو دياب وهي تغني بالإنجليزي بصوت عذب . و علقت علي الفيديو قائلة :Old video I never posted on here 

و حاز الفيديو علي اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي :
صوتك يجنن ، طالعة للهضبة ، طلعتي موهبة مدفونة 

وكانت قد  تعرضت  جنا عمرو دياب لهجوم شرس   بسبب صور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام حيث ظهرت فيه بملابس عارية أثناء جلسة تصوير جديدة. 

 علي الجانب الاخر حقق برومو اغنية اهه اهه للهضبة عمرو دياب نسب مشاهدات مرتفعة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

كان عمرو دياب توجه بالشكر إلى الإعلامي إبراهيم عيسى، بعد الحديث عن تجربته الغنائية  الطويلة ومشواره الفني الكبير في تصريحات صحفية، ووجه له رسالة عبر حسابه على تويتر.

وكتب عمرو: "إلى الاستاذ ابراهيم عيسى كلامك عن تجربتي الموسيقية أشمل وأهم ما قيل عن مشواري (أنا شفت مشواري في كلامك كأنك كنت معايا في كل لحظة). كل الشكر والتقدير استاذي ابراهيم عيسى.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يوجه رسالة إلى إبراهيم عيسى لهذا السبب.. تفاصيل

هاشتاج إبراهيم عيسى يحكي عن الهضبة يتصدر تريند تويتر

"أهه أهه" أحدث أغاني عمرو دياب.. شاهد

عمرو دياب يتصدر يوتيوب ببرومو أغنية أهه أهه

عمرو دياب يتصدر تويتر .. اعرف السبب

تريند الفن.. عمرو دياب يتصدر تويتر لهذا السبب.. وجوجل يحتفل بذكرى ميلاد فريد الأطرش الـ 110

ترشيحاتنا

غِيرة ولا قرشين زيادة.. محمد رمضان ينافس ياسمين صبري بـ سيارته الجديدة

سيول وتقلبات .. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة

اضرار الأكل قبل النوم وعلاقته بالكرش

أجرأهن رانيا يوسف.. 20 صورة تكشف أبرز الإطلالات المثيرة للجدل خلال شهر أكتوبر

وفقاً للائحة.. الإيقاف والغرامة في انتظار «كهربا» بعد خناقة محمد فضل

رسميا .. سيد عبدالحفيظ يعلن عودة 4 لاعبين إلى الأهلي فى الصيف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اضرار الأكل قبل النوم وعلاقته بالكرش

غِيرة ولا قرشين زيادة.. محمد رمضان ينافس ياسمين صبري بـ سيارته الجديدة

4 وصفات لعلاج الرؤوس السوداء بالزيوت الطبيعية