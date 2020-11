جنا عمرو دياب تثير الجدل بفيديو جديد .. شاهد

وعلقت جانا على الفيديو قائلة: "لم التقط صورًا فهذا كل ما لدي".

شاركت جنا عمرو دياب جمهورها فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت جنا عمرو دياب وهي تغني بالإنجليزي بصوت عذب . و علقت علي الفيديو قائلة :Old video I never posted on here





و حاز الفيديو علي اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي :

صوتك يجنن ، طالعة للهضبة ، طلعتي موهبة مدفونة





وكانت قد تعرضت جنا عمرو دياب لهجوم شرس بسبب صور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام حيث ظهرت فيه بملابس عارية أثناء جلسة تصوير جديدة.





علي الجانب الاخر حقق برومو اغنية اهه اهه للهضبة عمرو دياب نسب مشاهدات مرتفعة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.





كان عمرو دياب توجه بالشكر إلى الإعلامي إبراهيم عيسى، بعد الحديث عن تجربته الغنائية الطويلة ومشواره الفني الكبير في تصريحات صحفية، ووجه له رسالة عبر حسابه على تويتر.





وكتب عمرو: "إلى الاستاذ ابراهيم عيسى كلامك عن تجربتي الموسيقية أشمل وأهم ما قيل عن مشواري (أنا شفت مشواري في كلامك كأنك كنت معايا في كل لحظة). كل الشكر والتقدير استاذي ابراهيم عيسى.