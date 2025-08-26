إغلاق 8 أوكار ومخازن للنباشين ومصادرة المخلفات بالإسماعيلية |صور

أغلقت محافظة الإسماعيلية ٨ أوكار ومخازن للنباشين ومصادرة المخلفات وتحرير محاضر لهم ورفع كافة الإشغالات والتعديات، التي تعيق حركة المرور والمارة على الأرصفة والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية قامت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ووائل المصري رئيس قرية نفيشة وشرطة المسطحات والبيئة ومباحث الضواحي، اليوم الإثنين، بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين، وذلك بحضور مدير إدارة تنظيم المخلفات والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة وقسم الضواحي ورئيس قرية نفيشة.

حيث تم المرور على عدة مناطق منها شارع النادي بأبوعطوة.

وأضافت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن إغلاق عدد ٨ أوكار ومخازن للنباشين، هذا إلى جانب تحرير عدد ٨ محاضر مخلفات ومصادرة المخلفات التي تم جمعها من قبلهم، طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، وتواصل الحملة أعمالها في مدينة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم.