حبس 3 متهمين بصفع المواطنين دون سبب في شوارع القاهرة

باشرت جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع الـ 3 متهمين بصفع المواطنين في الشارع، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على 3 شباب؛ بعد ظهورهم في مقطع فيديو يصفعون المارة دون سبب، في شوارع القاهرة.

جاء ذلك؛ بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شابين يستقلان دراجة نارية، ويعتديان على عدد من المواطنين بالضرب خلال سيرهم في الشوارعـ وشخص ثالث يقوم بالتصوير.

وأظهر الفيديو تعدي الشابين على المواطنين بالصفع ثم الفرار، ما أثار حالة من الغضب بين المتابعين.