قررت الدائره الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلسات القضية رقم 381 لسنه 2024 جنايات أمن الدولة والمقيدة برقم 9453 لسنه 2024 جنايات العمرانية والمعروفه اعلاميا بـ" لجان الحرية والعدالة" والمتهم فيها 117 عنصرا إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان لجلسة 8 نوفمبر.

تأجيل محاكمة 117 عنصرا بقضية لجان الحرية والعدالة

وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها تولي قيادة في جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم تمويل الارهاب وحاذو ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الارهابية مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو مبين بالتحقيقات كما اتهمتهم بحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة الإرهابية حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها على النحو المبين بالتحقيقات.