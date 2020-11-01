الموقف مهين.. هيدى كرم تعلق على طلب فتاة الزواج من شاب.. فيديو

علقت الفنانة هدى كرم على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذى تظهر فيه فتاة بفستان فرح لتفاجئ صديقها لتطلب يده للزواج، والذى يصدمها رد فعله بالرفض، قائلة إن الموقف يحمل العديد من الإهانة للفتاة فى وقتها ولكنها عرفت الحقيقة.





واضافت هيدى كرم خلال حديثها ببرنامج راجل واتنين ستات، المذاع على فضائية أون تي في، أن الفتاة عرفت أن الشخص الذى يوعدها بالكثير من الوعود غير صادق وغير مستعد للارتباط، مشيرة إلى أن الفتاة دائما تعطى اعذار للرجل الذى تحبه.





وتابعت أن الرجل تهرب منها أكثر من مرة وبالتأكيد الفتاة لن تصل إلى تلك المرحلة الا بعد الوعود الكثيرة التى وعدها لها الشخص، مؤكدة أن الفتاة تعاملت مع الموقف بذكاء لكى تعرف حقيقة الوعود.



