غدا.. لجنة الشيوخ تجتمع لاستكمال مناقشة مواد لائحة المجلس

أعلنت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ عقد اجتماع غدا الثلاثاء لاستكمال مناقشة المواد الخاصة باللائحة الداخلية للمجلس بعد أن انتهت من مناقشة 239 مادة.









جدير بالذكر أن لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عقدت اجتماعها الثالث، أمس الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس بحضور وكيلي المجلس والسادة أعضاء اللجنة تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد المقدمة ضمن المقترح الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس.





قرر الأعضاء حذف بعض المواد التي لا تتوافق مع القانون الخاص بالمجلس، وذلك ضمانا لخروج اللائحة متوافقة مع اختصاصات المجلس، فيما تم مناقشة عدة أبواب تتعلق بانتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس و طلبات المناقشة العامة و الاقتراحات برغبة و والإجراءات التشريعية البرلمانية ، والتي تتضمن أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور و مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واقتراحات التعديل في مشروعات القوانين، كذلك الباب الخاص بـ جلسات المجلس وقراراته والتي تتضمن من بينها الجلسات العادية والطارئة و الجلسات السرية و نظام التحدث في كل منها.









حرص الأعضاء على مختلف تخصصاتهم وخبراتهم على المشاركة في المناقشة بما يسمح بإجراء الحوار و عرض كافة الآراء ، خاصة أن اللجنة تضم في عضويتها نخبة من مختلف الأحزاب والقوى والتكتلات الممثلة في المجلس فضلا عن خبرات وتخصصات متنوعة في أعضائها.





وقد أدار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الجلسة بشفافية و سعة صدر مرحبا بكافة الطروحات كما أعطى الفرصة لكافة الآراء والأفكار مؤكدا أنه ليس ثمة محاذير على أية مقترحات و لم يتم مصادرة أي فكر، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ هو بالإضافة لدوره التشريعي بيت خبرة و مجمع للمتخصصين و العلماء و أصحاب الرؤى في كافة المجالات.