سكان شارع فايدة كامل يشكون من انتشار الباعة الجائلين والتكاتك

أرسل القارئ عادل خليل شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار الباعة الجائلين بشارع فايدة كامل بالمعادي .









وقال خليل في شكواه: نعاني نحن سكان شارع فايدة كامل من انتشار الباعة الجائلين والتكاتك بالمنطقة مما يتسبب في زحام كبير أثناء السير.









وأوضح أنه تقدم بعدة شكاوي للحي دون جدوي أو تحرك .









وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة .



