سكان شارع فايدة كامل يشكون من انتشار الباعة الجائلين والتكاتك

أرسل القارئ عادل خليل شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار الباعة الجائلين بشارع فايدة كامل بالمعادي .
وقال خليل في شكواه: نعاني نحن سكان شارع فايدة كامل من انتشار الباعة الجائلين والتكاتك بالمنطقة مما يتسبب في زحام كبير أثناء السير.
وأوضح أنه تقدم بعدة شكاوي للحي دون جدوي أو تحرك .
وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة .
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لتلقي شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.