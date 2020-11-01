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بين الناس

سكان شارع فايدة كامل يشكون من انتشار الباعة الجائلين والتكاتك

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:48 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ عادل خليل شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انتشار الباعة الجائلين بشارع فايدة كامل بالمعادي .


وقال خليل في شكواه: نعاني نحن سكان شارع فايدة كامل من انتشار الباعة الجائلين والتكاتك بالمنطقة مما يتسبب في زحام كبير أثناء السير.


وأوضح أنه تقدم بعدة شكاوي للحي دون جدوي أو تحرك .


وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة .
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لتلقي شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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