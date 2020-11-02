حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 11/2 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

لذا إليك أبرز توقعات الأبراج لليوم الاثنين 2-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي. يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج، وبالأخص أخبار حظك اليوم





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برج الحمل:







سوف تكون مضطرب عقليا جدا اليوم. انسى كل همومك وركز على العمل. بالحديث عن أموالك وسيكون يوم اليوم مكلفًا ويمكنك اليوم إنفاق الكثير للوفاء بمسؤوليات الأسرة.



برج الثور:





يمكن لرجال الأعمال الحصول على أرباح جيدة اليوم. إذا كان عملك يتعلق بالأثاث ، يمكنك الاستفادة ماليًا. إذا كان هناك أي خسارة مؤخرًا ، فيمكنك الحصول على فرصة لاستعادتها.

ستحصل على نتائج جيدة من ناحية الصحة. إذا كنت مريضًا بالفعل ، فستتحسن صحتك اليوم.



برج الجوزاء:





اليوم سيكون ميمون لك من حيث المال. ستحصل على المال وستتمكن من سداد أي ديون قديمة ويمكن أن تكون هناك نفقات صغيرة. بالحديث عن حياتك الشخصية ، سيكون الجو في المنزل هادئًا.



برج السرطان:







صحتك لن تكون جيدة. تناول وجبة خفيفة اليوم. تجنب استهلاك السوائل. بقدر الإمكان ، يجب أن تولي اليوم المزيد من الاهتمام للراحة. يجب أن تكون صحتك هي أولويتك في هذا الوقت



برج الأسد:







اليوم ستولي المزيد من الاهتمام للحياة الشخصية وعليك التحلي بالصبرو إذا كنت رجل أعمال كبير فقد تكون هناك مشكلة كبيرة اليوم. عليك أن تتخذ قرارات عملك بعناية.



برج العذراء:

لا تغمض عينيك وتثق في أي شخص أكثر مما تحتاج عليك توخي الحذر في الأمور المالية. حاول قضاء الوقت مع الوالدين ، وإلا فقد يشعروا بالإهمال.



برج الميزان:







بالحديث عن الحياة الشخصية ، فإن سلوك أفراد منزلك لن يكون مناسبًا لك اليوم. سيكون من الجيد أن تحاول معرفة سبب استيائهم. تجنب النقاش غير الضروري.





برج الجدى :

إذا كنت تقوم بعمل ما ، فسيكون أداؤك جيدًا ولكن اليوم قد تضطر إلى العمل بجد. سيكون ضغط كبار السن أكثر عليك.

. عند الحديث عن المال ، فجأة هناك إمكانية للحصول على الثروة.

برج العقرب سيكون لديك وقت ممتع مع الأصدقاء.. ستكون سعيدا جدا اليوم. سيكون اليوم مهمًا جدًا لرجال الأعمال. يمكنك الحصول على عرض عمل عظيم. إذا كنت تعمل بحكمة ، يمكنك تحقيق نجاح جيد. إذا كان عملك مرتبطًا بالنقل ، فستحصل على فوائد جيدة.



برج القوس:

أنت توّاق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل الى اتخاذ قرارات جريئة ومتسرّع ومن المرجح أن يحصل رجال الأعمال على أرباح. إذا كنت تقوم بعملك بالشراكة ، فلا تتوقع الكثير من شريكك وإلا ستشعر بخيبة أمل. ستكون حياتك الشخصية سعيدة. على الرغم من أنك لن تكون قادرًا على قضاء الكثير من الوقت مع أفراد عائلتك



برج الحوت