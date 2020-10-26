حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 10/26 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك



يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج، وبالأخص أخبار حظك اليوم، لذا إليك أبرز توقعات الأبراج لليوم الأربعاء21-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي.





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برج الحمل

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم تميل للعزلة، لكن لا ترفض التعاون مع الغير. مهنيا وصحيا: قد تشعر اليوم بانخفاض طاقتك ومن المهم أن ترتب أولوياتك ولا تبعثر جهودك.

الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 مهنيا وماليا: القمر معاكس وعليك اليوم أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات. اجتماعيا وعاطفيا: يجب أن تكون متحفظا ولا تظهر تحديا أمام أي معارضة واصبر ليومين.





برج السرطان من 22/6 إلى 22/7 مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمدك بالحدس والبصيرة وتعرف كيف تقتع الآخرين بآرائك. ماليا وعاطفيا: اليوم تعرف كيف تتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصاحك.





برج الأسد من 23/7 إلى 22/8 عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. أنت اليوم قادرعلى إصلاح علاقتك بمن تحب وتقتنص المتع المتاحة. مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تحافظ على استقرارك المادي وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدا لتنمية أعمالك.





برج العذراء من 23/8 إلى 22/9 عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك اليوم مشاعر غليان وتمرّد على الطرف الآخر وعليك أن تقاوم ذلك. مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك قد يجعلك تفقد صبرك سريعا مع من حولك، حاول أن تهدأ قليلا.





برج الميزان من 23/9 إلى 22/10 مهنيا: القمر في منزلك السادس يجعلك اليوم تركّز في كل نشاط تقوم به وتحرز تقدما سريعا وتنجح في أن تجمع من حولك حول هدف واحد. عاطفيا واجتماعيا: تؤثر في الآخرين وتنجح اليوم في أن تحقق ذاتك من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك.





برج العقرب من 23/10 إلى 22/11 مهنيا: اليوم تتمتع بالحماس والطاقة وتزدهر حياتك العملية ويطلب الجميع تواجدك. عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعل قلبك يخفق ويمتلئ بالود والمشاعر الدافئة.





برج القوس من 23/11 إلى 21/12 مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تخفف من تلقائيتك وجرأتك وأن تقاوم محاولات إرباكك. عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق مما يتسبب في نزاع أو خلاف وعليك اليوم أن تهدأ وتعيد الألفة لعلاقاتك.





برج الجدي من 22/12 إلى 20/1 اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك نحو أن تفتح قلبك وتشارك بآراء ومشاعر إيجابية. مهنيا وعائليا: اليوم تستطيع أن تدير حوارات ناجحة وتحرك الأمور في اتجاه صحيح.





برج الدلو من 21/1 إلى 19/2 مهنيا وماليا: القمر في منزل المال والوضع الفلكي يدفعك اليوم لمتابعة مسائل مهنية أو مادية فقط عليك أن تضاعف تركيزك واعتن بحساباتك. عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تخلق أجواءً نشيطة ويجمعك ذلك بمن يشبهونك، فقط حافظ على اللباقة.





برج الحوت من 20/2 إلى 20/3 عاطفيا: القمر في برجك يجعلك اليوم فاتنا، فقط احذر المغامرات الجريئة. مهنيا: الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك اليوم ملهما وتلمع بأفكار مبتكرة وجذابة



