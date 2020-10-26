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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 10/26 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج، وبالأخص أخبار حظك اليوم، لذا إليك أبرز توقعات الأبراج لليوم الأربعاء21-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي.

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برج الحمل

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم تميل للعزلة، لكن لا ترفض التعاون مع الغير.
مهنيا وصحيا: قد تشعر اليوم بانخفاض طاقتك ومن المهم أن ترتب أولوياتك ولا تبعثر جهودك.


الجوزاء من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر معاكس وعليك اليوم أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات.
اجتماعيا وعاطفيا: يجب أن تكون متحفظا ولا تظهر تحديا أمام أي معارضة واصبر ليومين.

برج السرطان من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمدك بالحدس والبصيرة وتعرف كيف تقتع الآخرين بآرائك.
ماليا وعاطفيا: اليوم تعرف كيف تتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصاحك.

برج الأسد من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. أنت اليوم قادرعلى إصلاح علاقتك بمن تحب وتقتنص المتع المتاحة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تحافظ على استقرارك المادي وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدا لتنمية أعمالك.

برج العذراء من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك اليوم مشاعر غليان وتمرّد على الطرف الآخر وعليك أن تقاوم ذلك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك قد يجعلك تفقد صبرك سريعا مع من حولك، حاول أن تهدأ قليلا.

برج الميزان من 23/9 إلى 22/10
مهنيا: القمر في منزلك السادس يجعلك اليوم تركّز في كل نشاط تقوم به وتحرز تقدما سريعا وتنجح في أن تجمع من حولك حول هدف واحد.
عاطفيا واجتماعيا: تؤثر في الآخرين وتنجح اليوم في أن تحقق ذاتك من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك.

برج العقرب من 23/10 إلى 22/11
مهنيا: اليوم تتمتع بالحماس والطاقة وتزدهر حياتك العملية ويطلب الجميع تواجدك.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعل قلبك يخفق ويمتلئ بالود والمشاعر الدافئة.

برج القوس من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تخفف من تلقائيتك وجرأتك وأن تقاوم محاولات إرباكك.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق مما يتسبب في نزاع أو خلاف وعليك اليوم أن تهدأ وتعيد الألفة لعلاقاتك.

برج الجدي من 22/12 إلى 20/1
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك نحو أن تفتح قلبك وتشارك بآراء ومشاعر إيجابية.
مهنيا وعائليا: اليوم تستطيع أن تدير حوارات ناجحة وتحرك الأمور في اتجاه صحيح.

برج الدلو من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال والوضع الفلكي يدفعك اليوم لمتابعة مسائل مهنية أو مادية فقط عليك أن تضاعف تركيزك واعتن بحساباتك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تخلق أجواءً نشيطة ويجمعك ذلك بمن يشبهونك، فقط حافظ على اللباقة.

برج الحوت من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك اليوم فاتنا، فقط احذر المغامرات الجريئة.
مهنيا: الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك اليوم ملهما وتلمع بأفكار مبتكرة وجذابة

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