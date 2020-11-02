المصالح تتغير من وقت لآخر.. محلل سياسي: أثيوبيا مازالت تواصل التفاوض مع مصر والسودان.. فيديو

قال الكاتب أنور إبراهيم المحلل السياسي الأثيوبي، إن ملف سد النهضة شائك جدا وزيارة البرهان إلى أديس أبابا في من اجل العديد من الأحداث وهناك ملفات متداخلة بين السودان وأثيوبيا ومنها ملف سد النهضة.
وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المذاع علي قناه تن ، أن ملف سد النهضة تعثر عدة مرات وزيارة البرهان إلى أديس أبابا تعمل على تقارب وجهات النظر بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة لانها شريك أساسي.
واوضح ابراهيم، أن المصالح تتغير من وقت إلى آخر مؤكدا إلى أن السودان تعمل من أجل مصلحة شعوبها ولكن هناك بعض الخلافات في بعض الملفات ومنها ملئ سد النهضة والسودان لا تستطيع أن تحقق شيء في ظل تعثر المفاوضات بشأن ملف سد النهضة.
وتابع : أن الموقف الأثيوبي يرفض تدخل اي دولة في هذا الملف كما أن أثيوبيا مازالت تواصل التفاوض مع مصر والسودان وهذا يدل على أنها تريد التوصل إلى حل بشأن ملف سد النهضة وترفض تدخل الوسطاء.