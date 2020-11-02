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المصالح تتغير من وقت لآخر.. محلل سياسي: أثيوبيا مازالت تواصل التفاوض مع مصر والسودان.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
سد النهضة
سد النهضة
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إبراهيم القادري
قال الكاتب أنور إبراهيم المحلل السياسي الأثيوبي، إن ملف سد النهضة شائك جدا وزيارة البرهان إلى أديس أبابا في من اجل العديد من الأحداث وهناك ملفات متداخلة بين السودان وأثيوبيا ومنها ملف سد النهضة.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المذاع علي قناه تن ، أن ملف سد النهضة تعثر عدة مرات وزيارة البرهان إلى أديس أبابا تعمل على تقارب وجهات النظر بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة لانها شريك أساسي.

واوضح ابراهيم، أن المصالح تتغير من وقت إلى آخر مؤكدا إلى أن السودان تعمل من أجل مصلحة شعوبها ولكن هناك بعض الخلافات في بعض الملفات ومنها ملئ سد النهضة والسودان لا تستطيع أن تحقق شيء في ظل تعثر المفاوضات بشأن ملف سد النهضة.

وتابع : أن الموقف الأثيوبي يرفض تدخل اي دولة في هذا الملف كما أن أثيوبيا مازالت تواصل التفاوض مع مصر والسودان وهذا يدل على أنها تريد التوصل إلى حل بشأن ملف سد النهضة وترفض تدخل الوسطاء.

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