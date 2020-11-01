دون علاج.. 3 طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب نهائيا

1. لا تلمس وجهك باستمرار

2. دع بشرتك تتنفس

حب الشباب المنتشر على خط الفك يمكن أن يأخذ منعطفًا للأسوأ إذا وضعت طبقات وطبقات من المكياج، عادة ما نريد إخفاء حب الشباب لدينا ، وبالتالي نقوم بتحميل كريم الأساس والكونسيلر والمساحيق التى تجعل حب الشباب يزداد.





3. قشر الجلد بانتظام مسام الجلد المسدودة والإصابة البكتيرية هما السببان الأكثر شيوعًا لحب الشباب، يُنصح بالتقشير لإزالة الأوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميتة من وجهك لفتح المسام.،هذا أيضا يمنع الإصابة البكتيرية على الجلد، وبالتالي عن طريق التقشير يمكنك إزالة المسببات الرئيسية وراء حب الشباب







