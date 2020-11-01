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هالة زايد: 65٪ من إصابات كورونا تنحصر فى 5 فئات من المصريين.. فيديو

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:29 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، إن 65% من إصابات فيروس كورونا تنحصر بين ربات المنازل ومن لا يعملون و المتقاعدين و الأطقم الطبية والموظفين   بسبب جلوسهم اكبر فترة ممكنة في المنزل أو بسبب الزيارات العائلية .

وأضافت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الأطقم الطبية تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية أنفسهم لافته الي ان وزير المالية قرر إصدار عملة تذكارية لتخليد مجهود الجيش الأبيض ورئيس هيئة البريد تصدر طابع تذكاري للجيش الابيض ايضا   .

وأوضحت هالة زايد ، ان اقل الفئات اصابة بفيروس كورونا هم الاطفال والفلاحين بسبب تواجده في أماكن مفتوحة والسائقين  وهذه الاحصائيات تم عملها في آخر شهرين  .

وتابعت :  من الضروري أن لا يبقى الناس في الأماكن المغلقة لفترة طويلة لان هذا يسبب الاصابة بفيروس كورونا وأكدت علي ارتداء الماسك وغسيل اليدين بالصابون بأستمرار .

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