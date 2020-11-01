هالة زايد: 65٪ من إصابات كورونا تنحصر فى 5 فئات من المصريين.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، إن 65% من إصابات فيروس كورونا تنحصر بين ربات المنازل ومن لا يعملون و المتقاعدين و الأطقم الطبية والموظفين بسبب جلوسهم اكبر فترة ممكنة في المنزل أو بسبب الزيارات العائلية .





وأضافت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الأطقم الطبية تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية أنفسهم لافته الي ان وزير المالية قرر إصدار عملة تذكارية لتخليد مجهود الجيش الأبيض ورئيس هيئة البريد تصدر طابع تذكاري للجيش الابيض ايضا .





، ان اقل الفئات اصابة بفيروس كورونا هم الاطفال والفلاحين بسبب تواجده في أماكن مفتوحة والسائقين وهذه الاحصائيات تم عملها في آخر شهرين . وأوضحت هالة زايد والفلاحينأماكنآخر



