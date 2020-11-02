بعد تبنيه قضية أجور 96 ألف من معلمى المدارس الخاصة.. أبو العينين:الرئيس السيسي يقود ثورة لتطوير التعليم.. يجب حساب حوافز ومكافآت المعلمين على أساس راتب 2020 وليس 2014

النائب محمد أبو العينين:

* الرئيس السيسي يقود ثورة لتطوير التعليم

* المُعلم قلب العملية التعليمية والبرلمان حريص على منحه حقوقه

* طرحتُ قضية المعلمين في المدارس الخاصة وتدني رواتبهم خاصة في ظل أزمة كورونا

* 96 ألف معلم في 9 آلاف مدرسة خاصة رواتبهم ضعيفة

* أجور قطاع كبير من معلمي المدارس الخاصة لا تزيد على 800 جنيه

* وزير التربية والتعليم وعد بدراسة الأزمة وإيجاد حلول لها خلال 4 أسابيع

* يجب حساب حوافز ومكافآت المعلمين على أساسي راتب 2020 وليس 2014









تبنى النائب محمد أبو العينين، قضية تدني رواتب المُعلمين، حيث أكد أن 96 ألف معلم يعملون في 9 آلاف مدرسة خاصة ويتقاضون رواتب متدنية، مطالبًا بحساب حوافز ومكافآت لجميع المدرسين على "أساسي 2020" وليس 2014.





قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON E"، إن رواتب المعلمين في المدارس الخاصة أقل من الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن وزير التعليم وعد بحل هذه الأزمة، وأنا أثق في كلامه.





وأضاف «أبو العينين»، أن رئيس مجلس النواب كلف بإنهاء هذه الأزمة؛ لأن هذه الرواتب تظلم المعلمين، ووزير التعليم وعد بتقديم منظومة متكاملة لحل المشكلة.





وتابع "700 أو 800 جنيه راتب قليل جدًا بالنسبة إلى المعلم، وتلقيت شكاوى كثيرة في هذا الخصوص، ووزير التعليم قال إنه سيدرس هذه المشكلة خلال 4 أسابيع وسيقدم حلولًا لهذا الأمر لإرضاء المدرس".





وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن هناك 9000 مدرسة خاصة في مصر يعمل لديها 96 ألف معلم يأخذون رواتب متدنية وضعيفة، ومع الظروف الحالية بانتشار فيروس كورونا المستجد؛ فإن هناك مدارس تقوم بالاستغناء عن بعض المدرسين.





وأشار إلى أن 96 ألف معلم في المدارس الخاصة أجورهم متواضعة جدا، موضحا أن أجور قطاع من معلمي المدارس الخاصة لا تزيد على 800 جنيه.





وأكد النائب محمد أبو العينين، أن هناك ثورة غير مسبوقة لتطوير نظام التعليم في مصر، منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفاجئنا كل يوم بميزة جديدة للمعلم وللمنظومة التعليمية ككل.





ونوه «أبو العينين» بأن المعلم بصفته قلب العملية التعليمية، ومن المفترض أن يأخذ حقه بالكامل، كما تفعل جميع دول العالم.





وتابع عضو مجلس النواب، أن وزير التعليم وعد بحلول لأزمة رواتب معلمي المدارس الخاصة خلال أسابيع.



