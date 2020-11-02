AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب السيول.. بطاطين ومشروبات ومساعدات من شباب غارب.. ومحافظ البحر الأحمر يتواجد وسط العالقين

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:49 ص
مساعدات من شباب غارب
مساعدات من شباب غارب ومحافظ البحر الاحمر يتواجد وسط العالقين
Advertisements
إبراهيم جادالله
فى لفتة إنسانية طيبة حرص مجموعة من الشباب بمدينة رأس غارب على تقديم مشروبات وخدمات للركاب العالقين على مدخل مدينة رأس غارب بعد غلق الطريق بسبب السيول حيث تم توزيع عدد من البطاطين عليهم، كما قام أحد الأطباء من شباب المدينة بالاطمئنان على الحالة الصحية للمسافرين.

وحرص محافظ البحر الأحمر على التواجد  بنفسه مع المواطنين العالقين على طريق "الغردقة - رأس غارب"، في منطقة "الكيلو 60"، بسبب الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى درجة السيول، مساء اليوم الأحد، مما أدى إلى انحراف عدد من السيارات، بينها سيارتان نقل، وأتوبيسان يقلان عددًا من المواطنين، دون إصابات، حيث أدار المحافظ الأزمة على أرض الواقع، ووجه بتوفير أتوبيسات لنقل المواطنين العالقين وتوصيلهم إلى منازلهم أو وجهتهم على نفقة المحافظة.

كما وجه المحافظ، خلال جولته لتفقد أثار السيول على طريق رأس غارب، يرافقه العميد تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، بتوفير أوناش لرفع الأتوبيسات والسيارات التي جرفتها المياه، والتقى عددًا من المواطنين العالقين على الطريق، واطمأن عليهم، رافضًا مغادرة الطريق حتى إنقاذ وتوصيل آخر مواطن إلى وجهته.

وأهابت محافظة البحر الأحمر في بيان لها بالمواطنين بعدم التحرك إلى محافظة البحر الأحمر من خلال الطريق البري، الياحلي الزعفرانة الغردقة، حيث تم إغلاق الطريق من مدينة الغردقة حتى الزعفرانة والعكس، نظرًا لسقوط أمطار غزيرة وصلت إلى درجة السيول، ولو جود إصلاحات في الطريق، حرصًا على سلامة المواطنين.. وذلك لحين إشعار آخر.

وكشفت مصادر بالمحافظة أن الطرق المغلقة هى  القصير قفط  سفاجا سوهاج الغردقة غارب وغارب الشيخ فضل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العربيات تحولت لكتلة صفيح .. مصرع وإصابة 3 فى حادث بـ الطريق الدائرى .. صور

غلق طريق غارب - الشيخ فضل بسبب السيول وفتح سفاجا - سوهاج والقصير - قفط

سيول الصيف تضرب طرق البحر الاحمر| غلق رأس غارب - الشيخ فضل .. فتح سفاجا - سوهاج والقصير - قفط بعد إصلاح التلفيات.. وطوارئ بالأجهزة التنفيذية

سيول قوية تقطع طريق الغردقة - رأس غارب .. وإنقاذ ركاب أتوبيسين بعد احتجازهم وسط المياه.. شاهد

محافظ البحر الأحمر يتفقد أماكن السيول ويوجه بتوفير أتوبيسات لنقل المواطنين على طريق الغردقة - غارب

محدش يمشي عليه .. محافظ البحر الأحمر يوضح أسباب غلق طريق «رأس غارب - الزعفرانة»

ترشيحاتنا

مخرجة مسلسل بـ 100 وش تشن هجوما حادا على أبطاله: انتو مين أصلا الناس ما تعرفش أساميكم

باعوا له الهوا.. محتالان يبيعان مصباحا مزيفا لطبيب بعد إقناعه بأن فيه جني مشابه لقصة علاء الدين

رويترز: رئيس منظمة الصحة العالمية يخالط شخصا مصابا بكورونا

محمد فضل: لا مجال للانتماءات والمجاملات للأهلي أو الزمالك داخل اتحاد الكرة

أرخص من الجديد.. تعرف على سعر هاتف آيفون iPhone 11

وزير التربية والتعليم يوضح حقيقة إلغاء الموسم الدراسي هذا العام ويكشف عن مفاجأة سارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة إخراج رأس مقطوعة من داخل صندوق قمامة بأسبانيا.. فيديو وصور

عملية احتيال.. سيدة تختفي عمدًا لـ12 يومًا للاستيلاء على تبرعات 12 ألف دولار

بعد 60 عامًا من الخدمة.. الموت يفجع ملكة بريطانيا.. صور