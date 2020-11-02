بسبب السيول.. بطاطين ومشروبات ومساعدات من شباب غارب.. ومحافظ البحر الأحمر يتواجد وسط العالقين

فى لفتة إنسانية طيبة حرص مجموعة من الشباب بمدينة رأس غارب على تقديم مشروبات وخدمات للركاب العالقين على مدخل مدينة رأس غارب بعد غلق الطريق بسبب السيول حيث تم توزيع عدد من البطاطين عليهم، كما قام أحد الأطباء من شباب المدينة بالاطمئنان على الحالة الصحية للمسافرين.





وحرص محافظ البحر الأحمر على التواجد بنفسه مع المواطنين العالقين على طريق "الغردقة - رأس غارب"، في منطقة "الكيلو 60"، بسبب الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى درجة السيول، مساء اليوم الأحد، مما أدى إلى انحراف عدد من السيارات، بينها سيارتان نقل، وأتوبيسان يقلان عددًا من المواطنين، دون إصابات، حيث أدار المحافظ الأزمة على أرض الواقع، ووجه بتوفير أتوبيسات لنقل المواطنين العالقين وتوصيلهم إلى منازلهم أو وجهتهم على نفقة المحافظة.





كما وجه المحافظ، خلال جولته لتفقد أثار السيول على طريق رأس غارب، يرافقه العميد تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، بتوفير أوناش لرفع الأتوبيسات والسيارات التي جرفتها المياه، والتقى عددًا من المواطنين العالقين على الطريق، واطمأن عليهم، رافضًا مغادرة الطريق حتى إنقاذ وتوصيل آخر مواطن إلى وجهته.





وأهابت محافظة البحر الأحمر في بيان لها بالمواطنين بعدم التحرك إلى محافظة البحر الأحمر من خلال الطريق البري، الياحلي الزعفرانة الغردقة، حيث تم إغلاق الطريق من مدينة الغردقة حتى الزعفرانة والعكس، نظرًا لسقوط أمطار غزيرة وصلت إلى درجة السيول، ولو جود إصلاحات في الطريق، حرصًا على سلامة المواطنين.. وذلك لحين إشعار آخر.



