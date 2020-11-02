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أخبار العالم

عقب ما يقرب من 58 ساعة.. إنقاذ فتاة من تحت أنقاض منازل إزمير التركية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:58 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أنقذت قوات الحماية المدنية في مدينة إزمير التركية، فتاة تبلغ 14 عاما، عقب بقائها تحت الأنقاض لمدة ما يقرب من 58 ساعة، عقب وقوع الزلزال المدمر بمدينة إزمير التركية. 

وكشفت السلطات التركية عن ارتفاع ضحايا زلزال مدينة إزمير إلى 73 قتيلا، وذلك مع استمرار أعمال الإنقاذ. 

كان زلزال بقوة 6.9 درجة ريختر وقع في بحر إيجة، قبالة مركز منطقة سفيريهيسار بإزمير.

وأضافت السلطات التركية أن جهود البحث والإنقاذ تتواصل في 9 مباني متضررة جراء الزلزال، الذي خلّف 812 هزة ارتدادية، 40 منها أكبر من 4 درجات ريختر.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ أن عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب إزمير بلغ 73 وعدد الذين لا يزالون يتلقون العلاج 218.

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