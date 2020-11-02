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توك شو

لأول مرة.. تعليق الفنانة بدرية طلبة على وقف إعلان أبليكس.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:12 ص
الفنانة بدرية طلبة
الفنانة بدرية طلبة
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إسراء صبري
علقت الفنانة بدرية طلبة على قرار جهاز حماية المستهلك فيما يخص دواء "أبليكس"، قائلة: أنا لم اساهم في تضليل المواطنين من خلال مشاركتي في إعلان دواء :أبليكس،، متابعة: لحد الآن الإعلان بيتم إذاعته على بعض القنوات.

وأضافت "طلبة" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، "أنا شوت أصحابي شاركوا في إعلانات للمنتج دا وكمان عارفة المخرج، أنما صاحب الشركة أنا معرفوش، معقبة: شارك في إعلانات المنتج أحمد صيام وأحمد ماهر والراحلة رجاء الجداوي.

وأكملت: "قالولي أننا محتاجينك في حملة ولكن أنا رفضت وقولت أجرب في إعلان بس"، متابعة: أنا شوفت تصريح وزارة الصحة قبل بداية التصوير".

وتابعت: شوفت تصريح وزارة الصحة وصورته على الهاتف ولكن الإعلان مر عليه 3 سنوات ونصف، أنا لم أخطأ في تمثيل إعلان أبلكيس.

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