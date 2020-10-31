بعد ارتكاب جريمه الإعلان المضلل.. أحمد ماهر يعلق بقوة على أزمة منتج أبليكس





وقال ماهر لـ "صدى البلد": ليس لدى علم بما تعرض له أصحاب المنتج وأنهم لم يحصلوا على تصريح.





وأضاف: عندما خضت هذه التجربة كان شرطى الوحيدة رؤية تصريح وزراة الصحة وهو ما تحقق بالفعل وأنا ليس لى علاقة حاليا بما يدور حول المنتج".





وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصاية بتغريم الممثل القانوني المسئول عن شركة أبليكس مبلغ 900 ألف جنيه وحبسه سنه على والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار ،وذلك لقيامه بارتكاب جريمه الإعلان المضلل عن منتج يدعي "أبليكس" بإدعاء قدرته علي التخلص من الوزن الزائد وعرض المستحضر بالقنوات الفضائية دون تصريح من المعهد القومي للتغذية ، فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق ، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق





وأشار الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه فى إطار خطة الجهاز الهادفة الى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة الاعلانات المضللة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين أن المرصد الإعلامي بالجهاز قد رصد قيام قنوات "الشاشة ، الأسطورة، ستار سينما 2، حبيشه، سينما علي بابا بانوراما دراما 2" بالإعلان عن منتج يدعي "أبليكس" بإدعاء قدرته على التخسيس والتخلص من الوزن الزائد، وقد قام الجهاز بمخاطبة المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة لبيان عما اذا كان المنتج المعلن عنه مرخص ومصرح بتداوله من عدمه.





وقد ورد كتاب المعهد القومى للتغذية بأن شركة فارما كلينك لم تستكمل إجراءات نقل ملكية المستحضر اليها طبقا لقرار وزير الصحة ، وقد تبين من فحص الاعلان أن عبوة المستحضر المعلن عنها مخالفة لما تم التسجيل عليها فى المعهد من حيث شكل العبوة وبياناتها ، كما ان المستحضر مسجل بالمعهد تحت غرض مستحضر غذائى غنى بالالياف بطعم التفاح بالمحلى الصناعى وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن كما ان مكونات المستحضرلا تجاوز كونه مستحضر للألياف ، بالاضافة الى ان الإعلان يتضمن أن تناول المستحضر يغنى عن ممارسة التمارين الرياضية ويصف ممارستها بالفاظ تنقل رسالة سلبية عن الرياضة.





وأضاف سمير أنه قد ورد الي الجهاز العديد من الشكاوي بشأن منتج ابليكس حيث تضرر الشاكيين من تناول المنتج وأنه لم يؤدي الي أي نتيجه معهم بل وتسبب في بعض الأضرار الصحية لديهم .





وناشد الدكتور أحمد سمير فرج الفنانين والشخصيات العامة عدم الاشتراك في مثل هذه الإعلانات المضللة التي يستغل منتجوها شهرتهم وثقة الجمهور فيهم في تضليل الرأي العام، وترويج مفاهيم وسلوكيات استهلاكية خاطئة من خلال اللعب علي الأوتار العاطفية والعقلية لدي الجمهور، فضلا عن تشويه صورتهم الذهنية لدي محبيهم ومتابعيهم، كما أكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.

كشف الفنان أحمد ماهر عدم علمه بما قضت به المحكمة ضد اصحبا المنتج "ابليكس" والذى شارك فى كممثل يقدم اعلانا عن احد المنتجات التى تساهم فى التخسيس.