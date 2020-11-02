كنت بضحك.. رامز أمير يرد على منتقديه بعد ظهوره بمهرجان الجونة.. فيديو



وأضاف، سعيد للغاية وفخور بمشاركتي في مسلسل الاختيار، مشيرا إلى أن العمل فى الفن ينقسم إلى قسمين، قسم خاص بالفن وقسم أخر تسويقى، ولكن هناك الكثير لا يعلم هذا الامر.



وأشار إلى أنه يقوم بالتمرين والتدريب يوميا حوالى سبع ساعات على رياضات التايكوندو والباركور وهو أنسان رياضى أكثر من كونه ممثل.





علق الفنان رامز أمير، على مهاجمة الجمهور له خلال ظهوره في مهرجان الجونة، قائلا: الناس مش متعودة أن ممثل مصري يقدر يعمل النوع دا من الأكشن، معقبا: معظم التعليقات لم تحزنني بالعكس كنت فخور وفرحان بيها وكنت بضحك معاهم".وأكمل "أمير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك الكثير من الفنانين بالخارج فعلوا مثل هذه الحركات على السجادة الحمراء، معقبا: دا مش عيب والكثير من الممثلين قاموا بتلك الحركات ولكن إحنا عندنا عقدة الخواجة".وتابع: أنا بفتخر بكوني أول ممثل مصري عربي يصل إلى هذا المستوى من حيث الإتقان لتلك الحركات، وأنا بسوق نفسي واجتهد.