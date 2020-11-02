مراهق يقع ضحية لهجوم قرش مفترس.. والعناية الإلهية تنقذه في آخر لحظة.. شاهد

تعرض مراهق في الثالثة عشر من عمره لهجوم قرش مفترس أثناء ممارسة رياضة ركوب الأمواج في أحد شواطئ ولاية "نيوساوث ويلز" الأسترالية، وقد سارع عمال الإنقاذ لنجدته فور أن انتبهوا إلى ما كان يحدث، وبالفعل تمكنوا من إنقاذه في اللحظات الأخيرة.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المراهق، الذي لم يتم الكشف عن هويته، تعرض لإصابات في قدمه والجزء العلوي من ساقه؛ وتوجه فريق إسعاف في أعقاب ذلك إلى الشاطئ وأجروا إسعافات أولية للمصاب عند إخراجه من المياه، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات.









وأفادت مسئولة خدمات الطوارئ بولاية "نيوساوث ويلز"، وتُدعى "سوزان جورج"، بأن المصاب كان في حالة معنوية جيدة عند وصول المسعفين على الرغم من التجربة المروعة التي تعرض لها.





وأوضح التقرير أنه في حالة صحية مستقرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أنه كان متواجدًا على بعد 30 مترًا من الشاطئ عندما هاجمه القرش، وقد تعرض لإصابات متعددة قبل أن يتمكن من إبعاد القرش عنه.









تجدر الإشارة إلى أن والدة الصبي سارعت بطلب المساعدة من راكبي أمواج آخرين عندما رأت أن قرشًا هاجمه؛ وأكد كبير عمال الإنقاذ بالمنطقة أن العديد من راكبي الأمواج ساهموا في دفع المراهق المصاب إلى الشاطئ وانتظروا معه لحين وصول المسعفين.



