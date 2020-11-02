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منوعات

موقف مؤثر من أب تجاه مشرد وجده يرتجف من البرد.. شاهد ماذا فعل؟

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:42 ص
موقف مؤثر من أب تجاه
موقف مؤثر من أب تجاه مشرد وجده يرتجف من البرد
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هدير علاء
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي لقطة ترصد تصرفًا إنسانيًا من أب بريطاني تجاه رجل مشرد بعد أن انتبه إلى أنه كان يجلس خارج محطة وقود مرتديًا سروال قصير ويرتجف من البرد، حيث بادر الأب بخلع بنطاله الجينز دون تردد وقدمه إلى المشرد ثم مضى في طريقه.

وكان "جوني هيندل" قد بادر بالتحدث إلى المشرد، الذي يُدعى "فيني"، خارج محطة وقود بمدينة "مانشستر" الواقعة شمال غرب إنجلترا، وشعر بالقلق حياله كونه مضطرًا لقضاء ليلته في البرد بلا مأوى، وفاجأه في أعقاب ذلك بخلعه البنطال الذي كان يرتديه ليقدمه إليه كي يتدفأ.


ووثقت إحدى المارة، وتُدعى "بيكي هايج"، هذا الموقف المؤثر، حيث التقطت صورة عن بعد ترصد لحظة قيام "هيندل" بإعطاء بنطاله للرجل المشرد.

وتحدثت "هايج" عن تفاصيل ما حدث في تصريحات لصحيفة محلية قائلة إنها وابنتها تأثرتا كثيرًا بهذا الموقف لدرجة أن ابنتها أوشكت على البكاء، مشيرة إلى أنه لم يسبق لها أن شهدت تصرفًا عطوفًا على غرار ما بدر من "هيندل" من قبل.

وجاء في تقارير وسائل إعلام بريطانية أن "هيندل"، وهو أب لطفلتين، كان آنذاك عائدًا إلى منزله برفقة عائلته، وقد توقفوا في طريق عودتهم بمحطة الوقود، حيث التقى بالمشرد وعلم من خلال حديثه معه أن سيدة أخذت بنطاله كي تغسله وكان من المقرر أن تعيده إليه في اليوم التالي،  ومن ثم أصر "هيندل" على ألا يظل المشرد جالسًا على هذا النحو في البرد، لذا قدم إليه بنطاله، وكان هو يرتدي سروالًا قصيرًا تحت البنطال لذا تمكن من إعطائه البنطال أمام محطة الوقود دون مشكلة.


وفي وقت لاحق، قرر وعائلته أن يحضروا مزيدًا من الثياب والأحذية من أجل الرجل المشرد كي يتدفأ، لكن عندما عاد إليه كان قد رحل ولم يتمكن من إيجاده.
موقف مؤثر من أب تجاه مشرد وجده يرتجف من البرد.. شاهد ماذا فعل؟
موقف مؤثر من أب تجاه مشرد وجده يرتجف من البرد.. شاهد ماذا فعل؟
موقف مؤثر من أب تجاه مشرد وجده يرتجف من البرد.. شاهد ماذا فعل؟
موقف مؤثر من أب تجاه مشرد وجده يرتجف من البرد.. شاهد ماذا فعل؟

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