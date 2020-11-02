AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عملية احتيال.. سيدة تختفي عمدًا لـ12 يومًا للاستيلاء على تبرعات 12 ألف دولار

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:25 ص
سيدة تختفي عمدًا
سيدة تختفي عمدًا 12 يومًا للاستيلاء على تبرعات 12 ألف دولار
Advertisements
هدير علاء
أثارت واقعة اختفاء سيدة أمريكية في الثامنة والثلاثين من عمرها موجة من الجدل وتطلبت تدخل الشرطة للتحقيق بشأن إذا ما كان اختفاؤها لمدة 12 يومًا مدبرًا كجزء من خطة للاستيلاء على أموال من خلال منصة إلكترونية لجمع التبرعات.

وكانت هذه السيدة "هولي كورتير"، وهي في الأساس من مدينة "لوس أنجلوس"، قد اختفت في السادس من أكتوبر الماضي خلال نزهة بأحد المتنزهات الوطنية بولاية "يوتا"؛ وأطلقت شقيقتها في أعقاب ذلك حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت وتجاوز إجمالي التبرعات التي تمكنت من الحصول عليها 12 ألف دولار، قبل أن يتم إيقاف الحملة تمامًا.


وشاركت شقيقتها في الخامس عشر من أكتوبر منشورًا مفاده أنها ستستخدم أموال التبرعات في تغطية تكاليف جهود البحث عن "هولي كورتير" فضلًا عن نفقات علاجية كانت مطالبة بسدادها قبل اختفائها.

وبدأت السلطات في ولاية "يوتا" التحقيق في واقعة اختفاء "كورتير" بهدف التأكد من مدى صحتها، خاصة بعد أن تبين أن قصة اختفائها بها تناقضات وتفاصيل غير مقنعة، كما أفادت الشرطة المحلية بأنها تلقت معلومات من مصادر متعددة تشير إلى أن حادث الاختفاء كان جزءًا من عملية احتيال، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية.

لكن على الرغم من ذلك لم تتمكن السلطات في الولاية الأمريكية بعد من التوصل إلى دليل حاسم يؤكد أن حادث الاختفاء كان متعمدًا وبهدف الاحتيال.

وأفاد تقرير "ميرور" بأن "كورتير" كانت قد اختفت في السادس من أكتوبر أثناء نزهة ترفيهية، ولم يظهر لها أي أثر سوى في الثامن عشر من أكتوبر، حيث عُثِر عليها على مسافة نصف ميل من المكان الذي كانت قد شوهدت فيه لآخر مرة قبل اختفائها.


وكانت ابنة هذه السيدة قد ذكرت في تصريحات لوسائل إعلام أن والدتها تعرضت لإصابة في رأسها واختل توازنها ووجدت نفسها في أعقاب ذلك قرب نهر وقررت البقاء بجواره، ولم تتمكن من الصراخ طلبًا للمساعدة لأنها كانت في حالة وهن شديد.

ونقلت الصحيفة عن مسئول بالشرطة المحلية قوله إن السبب وراء وجود شكوك في صحة واقعة اختفائها راجع إلى أنه لم يكن في حوزتها طعام وقت اختفائها، إلى جانب أن المصدر الوحيد للمياه في المنتزه هو نهر سام بسبب الطفيليات العديدة التي تعيش في المياه، لذا فإنها كان يمكن أن تلقى مصرعها حال اعتمدت عليه كمصدر للمياه لمدة 12 يومًا.
عملية احتيال.. سيدة تختفي عمدًا لـ12 يومًا للاستيلاء على تبرعات 12 ألف دولار
عملية احتيال.. سيدة تختفي عمدًا لـ12 يومًا للاستيلاء على تبرعات 12 ألف دولار
عملية احتيال.. سيدة تختفي عمدًا لـ12 يومًا للاستيلاء على تبرعات 12 ألف دولار
عملية احتيال.. سيدة تختفي عمدًا لـ12 يومًا للاستيلاء على تبرعات 12 ألف دولار

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محتال يدعي إصابته بالسرطان للاستيلاء على تبرعات بقيمة 30 ألف دولار

بعد 28 عامًا من الاختفاء.. القبض على والدين للاشتباه في قتل ابنهما.. تفاصيل

شاهد | عامل دليفري عجوز يحصل على بقشيش 12 ألف دولار

بعد اختفائها 3 أشهر.. العثور على جثة سيدة في سيارتها

فقد بصره.. أب يخاطر بحياته لإنقاذ زوجته وأطفاله الـ4 من حريق مدمر

ترشيحاتنا

سد النهضة.. عقد جلسة غدا بحضور خبير فني وقانوني من كل دولة لبحث سبل التفاوض

الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز.. تفاصيل

وكيله: سيلتك الاسكتلندي يرغب في ضم قفشة من الأهلي وإعارته لأحد الأندية الأوروبية

المعارون ينصفون الأهلي.. غياب نجوم الأحمر عن قائمة هدافي الدوري

رسميًا.. الأهلى يشكو محمد فضل للجنة الانضباط.. فيديو

وزير التربية والتعليم يوضح حقيقة إلغاء الموسم الدراسي هذا العام ويكشف عن مفاجأة سارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة إخراج رأس مقطوعة من داخل صندوق قمامة بأسبانيا.. فيديو وصور

عملية احتيال.. سيدة تختفي عمدًا لـ12 يومًا للاستيلاء على تبرعات 12 ألف دولار

بعد 60 عامًا من الخدمة.. الموت يفجع ملكة بريطانيا.. صور