لموقف إنساني.. عامل في مطعم وجبات سريعة يحصل على بقشيش 40 ألف دولار..صور

تمكنت سيدة أمريكية من جمع مبلغ قدره حوالي 40 ألف دولار بهدف دعم عامل في مطعم وجبات سريعة شهير تقديرًا لموقفه الإنساني تجاهها، حيث تطوع لدفع ثمن وجبتها عندما نسيت نقودها بالمنزل ووجدت نفسها غير قادرة على دفع ثمن الوجبة لإطعام أطفالها الثلاثة.





وكانت هذه السيدة "بريتاني ريد"، وهي من ولاية "أوهايو"، قد وجدت نفسها في هذا الموقف المحرج بعد مغادرتها تدريب لكرة القدم برفقة أطفالها، حيث انفجروا جميعًا في البكاء أثناء العودة إلى المنزل، وهو ما دفعها إلى التوجه إلى مطعم للوجبات السريعة لتناول العشاء أملًا في تهدئتهم، بحسب ما روت في منشور شاركته عبر حسابها على موقع " فيسبوك ".









وتابعت موضحة أنها انتهت من طلب الوجبة ثم توجهت للدفع، في حين كان أطفالها يواصلون البكاء دون توقف، لكنها اكتشفت آنذاك أنه لم يكن في حوزتها أي نقود.





وأضافت أنها فور أن أدركت ذلك، نظرت للموظف، البالغ عمره 16 عامًا، وقد كانت توشك بدورها على البكاء بسبب الضغط الذي كانت تحت وطأته في تلك اللحظات جراء بكاء أطفالها المتواصل، وقالت له إنها مضطرة لإلغاء طلبها لأنها نسيت حقيبتها بالمنزل.





وأكدت "ريد" أن الموظف، الذي يُدعى "وايت جونز"، أخرج محفظة نقوده وبدون تردد دفع ثمن الوجبة من أجل أطفالها.





وفوجئت الأم بتصرفه وأخبرته بأنها ستعود كي ترد له المبلغ الذي دفعه، لكنه قال له إنه لا توجد مشكلة على الإطلاق ورفض عرضها بأن ترد له ثمن الوجبة.









وأشادت في منشورها بالموقف الإنساني الذي بدر منه تجاهها، مضيفة أنها عادت بعد ذلك كي ترد له نقوده لكنه رفض، في حين واصلت هي الإلحاح عليه كي يقبل.





جدير بالذكر أن المنشور لاقى تفاعلًا هائلًا وتمت مشاركته نحو 550 ألف مرة.



