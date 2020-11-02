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ثقافة

محاضرات ثقافية وورش فنية وأمسيات شعرية بثقافة الأقصر..صور

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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شمس يونس
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "كيف نستخدم كتب المكتبة"

 حيث أوضحت سلوي جودة معلم أول بمدرسة وادي الملوك الإبتدائية بالقرنة، كيف نستخدم الكتب الموجودة في المكتبات وخاصة المكتبات التابعة للمواقع الثقافية بالهيئة، وعرفت بأن المكتبة هي مجموعةٌ منظمةٌ من مصادر المعرفة تكون متاحة لمجتمع معرّف مع إستخدام مواد في حفظ الكتب للتخزين وأصبحت المكتبات مكان مستأمن ومنطقة للوصول للخرائط.

أقام قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "إنتصارات أكتوبر" بدأها د. مصطفى محمود عميد المعهد العالي للخدمة الإجتماعية بأسوان بمقدمة عن حرب أكتوبر المجيدة  والدروس المستفادة من حرب أكتوبر وسمات المجتمع المصري خلال تلك الفترة وأسباب أنتصار المصريين في حرب أكتوبر ونظرة العالم للمصريين بعد أنتصار أكتوبر.

وفى إطار الإحتفال بالمولد النبوي الشريف أعد قسم نادي السينما بقصر ثقافة بهاء طاهر عرض سينما أطفال بعنوان "حياة الرسول صلى الله عليه وسلم "،.

كما عقد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى بحر وألقى قصيدة " كل ما يشد عليك الحال".

 بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض تدريب كورال الأطفال بمناسبة المولد النبوي الشريف غناء الطالب عبدالرحمن تدريب الفنان حجاج أحمد، بالإضافة إلى إقامة مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة فنون تشكيلية رسم حر بإستخدام الأقلام الرصاص والألوان الخشب نفذها المدرب أحمد إبراهيم.
محاضرات ثقافية وورش فنية وأمسيات شعرية بثقافة الأقصر..صور
محاضرات ثقافية وورش فنية وأمسيات شعرية بثقافة الأقصر..صور
محاضرات ثقافية وورش فنية وأمسيات شعرية بثقافة الأقصر..صور

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