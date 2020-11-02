بدعم أسطول الشركات التابعة وإنشاء بالوعات جديدة.. القابضة للمياه تستعد لمواجهة الأمطار

قال الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن العام الماضي شهد تغيرا بالمناخ ،وكان هناك كثافة بالأمطار أكثر من الأعوام السابقة.





وأضاف "معوض" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه أصبح هناك سيول كبيرة، موضحا أنه تم رصد بعض المناطق الساخنة بالنسبة للأمطار العام الماضي.





وتابع أن المناطق الساخنة بالنسبة للأمطار مثل نفق العروبة والجيزة ، وتم حل تلك المشكلة.





وأكد أن هناك بعض الأماكن التى يحدث بها تمركز للأمطار، لافتا إلى أن الشركة الأن تستعد للشتاء من خلال دعم أسطول الشركات التابعة لها، بالإضافة إلى حفر بالوعات جديدة لإستقبال أى كمية من الأمطار.





وأشار إلى أنه يوجد بصرف الإسكندرية فوق ال40 ألف بالوعات لإستقبال كمية الأمطار، مضيفا إلى أنه كان يوجد مشاكل بسبب الأمطار فى الإسكندرية، إلا أن المواطنين لم يشعروا بها.







