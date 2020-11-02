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فن

بسبب ياسمين صبري.. هجوم شديد من الجمهور على مريهان حسين

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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ندى فكرى
نشرت الفنانة مريهان حسين صورا جديدة لها على حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت مريهان حسين في الصور من الجونة بجانب رقم  غرفتها وعلقت قائلة: "قال يعني بودع أوضتي في الاوتيل .. بس الحقيقة إني عايزاكو تركزوا مين ظاهر في نضارتي وتطلع إشاعة وافضل انكر فيها واطلع ترند .. لأ لأ يا جماعة مفيش بيننا حاجة وبعدين يطلع في". 

وتابعت "بس اللي بتصورني بوظلتي الترند باين اوي انها بنت..".

وعلى عكس توقعتها جاءت ردود الفعل بها هجوم كبير من الجمهور :

- عيب اووي جو التلقيح ده
- متأثره اوي بياسمين صبري 
- انا بحبك بس ايه لازمتها التلقيح بدون داعي 

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وأحدث أعمال مريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع.

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