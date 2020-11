بسبب ياسمين صبري.. هجوم شديد من الجمهور على مريهان حسين

View this post on Instagram

قال يعني بودع اوضتي في الاوتيل .. بس الحقيقة اني عايزاكو تركزوا مين ظاهر في نضارتي و تطلع اشاعة وافضل انكر فيها واطلع ترند 😎 لأ لأ يا جماعة مفيش بيننا حاجة و بعدين يطلع في 🧐 بس اللي بتصورني بوظلتي الترند باين اوي انها بنت.. 🤦🏻‍♀️ My sunglasses from @doudi_s_original_brands