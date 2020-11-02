محافظ أسيوط: تنظيم جلسة استماع بشأن المخطط الاستراتيجي بمدينة أبوتيج

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بالدراسة والتخطيط للسنوات القادمة في كافة القطاعات الخدمية ووضع حلول للمشاكل مستقبلًا وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ لرؤية مصر 2030 مشيرًا إلى أهمية التشاور والإستماع للمواطنين في مختلف القضايا ووضع حلول لمشاكلهم طبقًا للامكانات المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وخطتها المستقبلية الموضوعة مؤكدًا على تذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ الخطط الموضوعة وفقًا للمواعيد المحددة مسبقًا خاصة مشروع المخطط الاستراتيجي لشوارع مدينة ابوتيج.





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وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنظيم جلسة استماع بشأن المخطط الاستراتيجي الجديد لشوارع مدينة أبوتيج لمناقشة التعديلات التي قد تطرأ على الشوارع الرئيسية عند التطبيق وذلك بقاعة الإجتماعات الرئيسية الكائنة بمقر ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج مضيفًا أنه تم استعراض كامل لمشروع المخطط الاستراتيجي الجديد لشوارع مدينة أبوتيج وآثاره على الشوارع من توسعة وزيارة في عرض الطرق والشوارع الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة والكثافة السكانية والمرورية خلال السنوات القادمة خاصة الشوارع الرئيسية حيث تناول المخطط الإستراتيجي الحيز العمراني للمدينة والاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع وكذلك المشروعات الخدمية المستقبلية التي تحقق هدف المخطط تلاها حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع والمدعوين الحضور للمناقشة وطرح الأسئلة والوقوف على آراء المواطنين والمجتمع المدني ومدى قابليتهم لعمليات التوسعة التي سوف تحدث في الشوارع.











