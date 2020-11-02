AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط: تنظيم جلسة استماع بشأن المخطط الاستراتيجي بمدينة أبوتيج

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بالدراسة والتخطيط للسنوات القادمة في كافة القطاعات الخدمية ووضع حلول للمشاكل مستقبلًا وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ لرؤية مصر 2030 مشيرًا إلى أهمية التشاور والإستماع للمواطنين في مختلف القضايا ووضع حلول لمشاكلهم طبقًا للامكانات المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وخطتها المستقبلية الموضوعة مؤكدًا على تذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ الخطط الموضوعة وفقًا للمواعيد المحددة مسبقًا خاصة مشروع المخطط الاستراتيجي لشوارع مدينة ابوتيج.

اقرأ أيضا :



وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنظيم جلسة استماع بشأن المخطط الاستراتيجي الجديد لشوارع مدينة أبوتيج لمناقشة التعديلات التي قد تطرأ على الشوارع الرئيسية عند التطبيق وذلك بقاعة الإجتماعات الرئيسية الكائنة بمقر ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج مضيفًا أنه تم استعراض كامل لمشروع المخطط الاستراتيجي الجديد لشوارع مدينة أبوتيج وآثاره على الشوارع من توسعة وزيارة في عرض الطرق والشوارع الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة والكثافة السكانية والمرورية خلال السنوات القادمة خاصة الشوارع الرئيسية حيث تناول المخطط الإستراتيجي الحيز العمراني للمدينة والاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع وكذلك المشروعات الخدمية المستقبلية التي تحقق هدف المخطط تلاها حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع والمدعوين الحضور للمناقشة وطرح الأسئلة والوقوف على آراء المواطنين والمجتمع المدني ومدى قابليتهم لعمليات التوسعة التي سوف تحدث في الشوارع.



يذكر أن جلسة الاستماع بشأن المخطط الاستراتيجي الجديد لشوارع مدينة أبوتيج تمت بحضور يسري عمران رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، والمهندسة هالة نصير نائب رئيس المركز ، والمهندس شعبان أحمد ممثل المكتب الاستشارى للمشروع ، والمهندس خالد بكر مدير المركز الإقليمي للتخطيط بأسيوط ، والمهندسة ماريانا هاني ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، والمهندسة سميرة مصطفى مهندسة التخطيط بالمحافظة ، وعدد من المهندسين بالإدارة الهندسية والمتابعة ومديرين الإدارات بالوحدة المحلية بأبوتيج ومسئولين تنفيذيين وشركاء التنمية من المجتمع المدني والمواطنين المعنيين بالمشروع بمركز ابوتيج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انجاز 206 قرى.. محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة صدفا

100مليون صحة تجوب مراكز منفلوط وأبوتيج لفحص وعلاج الأمراض المزمنة

المياه الجوفية تغمر 37 منزلا بالنخيلة.. ومجلس المدينة يتجاهل استغاثة الأهالي

محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة قها وتعديلاته.. صور

محافظ أسيوط: استكمال أعمال رصف الشوارع بأبوتيج من مبادرة حياة كريمة

محافظ الوادي الجديد يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الخارجة

ترشيحاتنا

أصيب بوعكة صحية| اللحظات الأخيرة في حياة نائب البحيرة قبل وفاته

سقوط مفاجئ.. وفاة شاب بسبب سوس النخل الأحمر في الأقصر.. شاهد

بسبب ياسمين صبري.. هجوم شديد من الجمهور على مريهان حسين

ملفتة و على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة فساتين نسرين طافش

لعدم إثارة الفزع.. العائلة الملكية في بريطانيا تخفي سرًا مهمًا عن الشعب| صور

تعرف على «عبادة مهجورة» أفضل من الصدقة والصيام وصلاة التطوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا السيارات الطائرة تحصل على تصريح بالسير في الطرق العامة.. فيديو و صور

بعد فوز نسمة عطا الله باللقب.. خبير تغذية ورشاقة يشيد بمتسابقات ملكة جمال مصر

ملفتة و على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة فساتين نسرين طافش