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محافظات

الفريق أسامة ربيع يستقبل وفدا من أكاديمية ناصر

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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انجي هيبة
استقبل أمس الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، وفدًا رفيع المستوى من كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية، برئاسة اللواء أركان حرب خالد صلاح مدير الكلية، وبرفقته مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والدارسين من المصريين والوافدين من بعض الدول الشقيقة بالدورة رقم (44)، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية، لتعريف الدارسين بمستجدات المشروعات التنموية بمنطقة القناة.

في بداية اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالحضور ، وأعرب عن تقديره الشديد للدور المنوط بالأكاديمية في إعداد وتأهيل الدارسين وصقلهم بالعديد من المهارات والخبرات التي تؤهلهم للقيادة.

وأكد الفريق أسامة ربيع ، أن الهيئة تمضي بخطوات متسارعة نحو تنفيذ استراتيجية طموحة لاستكمال تطوير المجرى الملاحي بعد تنفيذ مشروع القناة الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة وزيادة طاقتها العددية والاستيعابية للحفاظ  على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي.

خلال الزيارة، أشاد اللواء خالد صلاح بما حققته هيئة قناة السويس من إنجازات رغم التحديات المختلفة، متمنيًا استمرار مسيرة التقدم بالهيئة لتظل  داعمًا للاقتصاد المصري ورافدًا رئيسيًا للتنمية.

وتضمنت الزيارة القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة  تلاها زيارة أنفاق الإسماعيلية للوقوف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.

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الفريق أسامة ربيع يستقبل وفدا من أكاديمية ناصر
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الفريق أسامة ربيع يستقبل وفدا من أكاديمية ناصر

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