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أخبار البلد

الجمعية العمومية لصندوق "عطاء" لدعم ذوى الإعاقة تعتمد موازنة المصروفات حتى نهاية 2020

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:03 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، وذلك للنظر في  التغيرات التى طرأت على أعضاء مجلس الإدارة واعتماد الموازنة الخاصة بمصروفات الصندوق حتى 31/12/2020.

وترأس الجمعية عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين ومراقبى الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بمقر بنك ناصر الاجتماعي.

وصرح عماد راغب بأن الاجتماع شهد اعتماد زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة على أن يكون غالبيتهم من الأعضاء المستقلين، وأن يراعى نظام التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، وأن تمثل الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بعضوين في مجلس إدارة الشركة، حيث يعتبر صندوق "عطاء"  صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق تشريعات سوق المال ، وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار، وأغلبهم من المستقلين.

وفي ذات السياق، أكد محمد عشماوي  نائب رئيس مجلس الإدارة، أنه في ظل الظروف الحالية التي فرضتها زمة فيروس كورونا تم اعتماد تفعيل نظام مشاركة الأعضاء في اجتماعات مجالس إدارة الشركة من خلال وسائل الاتصال الحديثة (الهاتفية أو المرئية)، كما تم تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة وذلك لاعتماد عقد اجتماعات الجمعية العامة خارج مقر الشركة.

 وأوضح أن الصندوق انطلق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه، حيث أعلن السيد/ الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخصيص مبلغ ٨٠ مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه.

كما يساهم بنك ناصر المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه، كما وجه السيد/ الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بدعم موارد الصندوق بمقدار ١٠٠ مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

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