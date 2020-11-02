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حوادث

كلاكيت تاني مرة.. المؤبد لسائق توك توك قتل زوجته خنقا بالشرقية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق فى جلستها المنعقدة اليوم، حكمها بالمؤبد على سائق توك توك، لقيامه بقتل زوجته خنقا بقرية تابعة لمركز كفر صقر.
 
تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد بوصول "ياسمين ح" إلى مستشفى كفر صقر جثة هامدة، ووفاتها خنقا.

وتوصلت التحريات التي قادها رئيس مباحث كفر صقر، إلى قيام "محمد ص أ" 24 سنة سائق توك توك مقيم دائرة مركز كفر صقر، زوج المجنى عليها بارتكاب الواقعة، عقب مشادة كلامية بينه وبين زوجته بخنقها.

تم القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا على ذمة القضية رقم 28618 لسنة 2016 جنايات كفر صقر، والمقيدة برقم 1933 كلى شمال الزقازيق والتى قضت بمحاكمته السجن المؤبد، وقام محاميه بالنقض وتم إعادة محاكمته للمرة الثانية وقررت المحكمة فى جلستها اليوم بمعاقبته بالسجن المؤبد.

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