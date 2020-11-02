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أخبار البلد

الطائفة الإنجيلية تعيد إطلاق مجلة "النسور" بعد توقف 15 عاما

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:10 م
مجلة النسور الصادرة
مجلة النسور الصادرة عن الهيئة الإنجيلية
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سامح سلام
أعادت رئاسة الطائفة الإنجيلية إصدار «مجلة النسور» اللاهوتيَّة في ثوبها الجديد بعد توقف دام أكثر من 15 عاما، كأحد أبرز الإصدارات اللاهوتية في الوطن العربي، لتستأنف الدور الهام الذي تعهدت به منذ صدورها، واستكمال مسيرة الدراسات اللاهوتية، والتي تصدر عن الهيئة القبطية الإنجيلية بشكل غير دوري. 

وقال رئيس التحرير الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في افتتاحية عدد أكتوبر  2020 تحت عنوان عودة  النسور لتحلق نحو المستقبل: "يسرُّني أن أكتب هذه الافتتاحية لإصدار مجلة النسور اللاهوتيَّة في ثوبها الجديد.

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وتابع قائلا، ونحن نحتفل اليوم بإعادة إصدارها من جديد  لتساهم في بناء خُدَّام الكنيسة لاهوتيًّا وروحيًّا، دون انفصالٍ عن المجتمع الأوسع، الذي تعيش فيه الكنيسة اليوم". 

كما تعرض مجلة النسور موادا وأبحاثًا لاهوتيةً، وتقاريرَ ميدانيةً تشرح الواقع الكنسي بكل ظواهره، حيث تتبنى النسور منهجًا لاهوتيًّا محافظًا مستنيرًا، يسعى إلى أن يكون ذا تأثيرٍ عمليٍّ في خدمة الكنيسة من ناحية، وذا درايةٍ باللحظة الراهنة التي يعيشها المجتمع المصري.

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