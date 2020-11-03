رئيس الشيوخ يستقبل وزير العدل السابق.. اليوم

يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل السابق.









وتواصل لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اجتماعاتها اليوم، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون لائحة المجلس، والتي وصلت خلال الاجتماعات الثلاث السابقة إلى المادة ٢٣٩.









وبعد إقرار اللجنة لجميع مواد اللائحة سيتم مناقشتها في الجلسة العامة للمجلس ثم إرسالها لمجلس الوزراء وإحالتها لمجلس النواب لإصدارها بقانون.









وعقدت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أمس اجتماعها الثالث أمس الأول، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بحضور وكيلي المجلس وأعضاء اللجنة.











وناقش الاجتماع عددا من المواد المقدمة ضمن المقترح الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس، وقد قرر الأعضاء حذف بعض المواد التي لا تتوافق مع القانون الخاص بالمجلس، وذلك ضمانا لخروج اللائحة متوافقة مع اختصاصات المجلس.









كما ناقش الاجتماع عدة أبواب تتعلق بانتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة والإجراءات التشريعية البرلمانية، والتي تتضمن أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور ومشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واقتراحات التعديل في مشروعات القوانين، كذلك الباب الخاص بجلسات المجلس وقراراته، والتي تتضمن من بينها الجلسات العادية والطارئة والجلسات السرية ونظام التحدث في كل منها.











وحرص الأعضاء على مختلف تخصصاتهم وخبراتهم على المشاركة في المناقشة بما يسمح بإثراء الحوار وعرض جميع الآراء، خاصة أن اللجنة تضم في عضويتها نخبة من مختلف الأحزاب والقوى والتكتلات.