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رياضة

كهربا يدرس تحرير محضر ضد محمد فضل فى قسم الشرطة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:47 م
خناقة محمد فضل وكهربا
خناقة محمد فضل وكهربا
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القسم الرياضى

يدرس محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى، تحرير محضر فى أحد أقسام الشرطة ضد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بعد اشتباكهما خلال مراسم تسليم درع الدورى الممتاز لكرة القدم.

 

ويرغب محمود عبد المنعم كهربا فى إثبات حقه بعدما بدأ الأزمة محمد فضل – من وجهة نظر كهربا كما أكد للمقربين منه – بعد تقدم محمد فضل بشكوى ضده للجنة الانضباط باتحاد الكرة.

 

وتقدمت إدارة الأهلي صباح اليوم الاثنين بشكوى إلى كلٍّ من: المستشار سيد البنداري، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطالب في الشكويين بتطبيق اللوائح والقوانين في واقعة تجاوز محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، في حق محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أثناء احتفالية تسليم درع الدوري، عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت مساء السبت الماضي في ختام المسابقة.

 

وأرفق الأهلي في شكواه مجموعة من الاسطوانات المدمجة للواقعة التي توضح قيام محمد فضل بالتجاوز في حق كهربا والاعتداء عليه باليد وباللفظ في مشهد أدانه الجميع.. كما يستند الأهلي في شكواه إلى العديد من الشهود الذين تواجدوا أثناء الواقعة؛ للحفاظ على حق اللاعب والدفاع عن حقوق النادي المشروعة بما يتفق مع اللوائح والقوانين.

 

  وكان اللاعب محمود عبد المنعم كهربا قد تقدم بمذكرة إلى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، يطلب فيها شكوى محمد فضل إلى اتحاد كرة القدم، ولجنة الانضباط بعد التعدي عليه، في مشهد تابعه الملايين عبر شاشات التليفزيون.

 

 وقام عبد الحفيظ برفع الأمر لإدارة النادي التي تضامنت مع اللاعب في شكواه، واتخذت الإجراءات السابق الإشارة إليها، بل وأعلنت أنها بصدد اتخاذ إجراءات أخرى للحفاظ على حق «كهربا» بعدما تأكدت من خلال الفيديوهات أن اللاعب لم يخطئ، ولم تصدر عنه أي إساءة في حق محمد فضل، وأن الأخير هو من تجاوز وبادر بالاعتداء على مرأى ومسمع من الجميع.

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