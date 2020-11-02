بعثة الرجاء المغربي تصل القاهرة استعدادا للقاء الزمالك





يأتي هذا استعدادا لمواجهة فريق الزمالك في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.







ومن المقرر أن يخوض الفريق المغربي تدريبه الأول اليوم باستاد بتروسبورت على أن يخوض تدريبه الأساسي مساء الغد باستاد القاهرة الدولي.







وكان الكاف قرر إقامة المباراة النهائية بين المتأهل من الزمالك والرجاء مع فريق الأهلي في السابع والعشرين من نوفمبر المقبل باستاد برج العرب .







جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الرجاء بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد محمد الخامس بالمغرب، سجل هدف الفوز المغربي أشرف بن شرقي

وصلت منذ قليل إلى القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي .