بعثة الرجاء المغربي تصل القاهرة استعدادا للقاء الزمالك

وصلت منذ قليل إلى القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي .
يأتي هذا استعدادا لمواجهة فريق الزمالك في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.
ومن المقرر أن يخوض الفريق المغربي تدريبه الأول اليوم باستاد بتروسبورت على أن يخوض تدريبه الأساسي مساء الغد باستاد القاهرة الدولي.
وكان الكاف قرر إقامة المباراة النهائية بين المتأهل من الزمالك والرجاء مع فريق الأهلي في السابع والعشرين من نوفمبر المقبل باستاد برج العرب .
جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الرجاء بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد محمد الخامس بالمغرب، سجل هدف الفوز المغربي أشرف بن شرقي