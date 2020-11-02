شهادة تقدير من وزير خارجية طوكيو لرئيس القسم الياباني بجامعة الأهرام الكندية

سلم نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، اليوم الاثنين، شهادة تقدير لرئيس قسم اللغة اليابانية بجامعة الأهرام الكندية، الدكتور كرم خليل سالم، مقدمة إليه من وزير الخارجية الياباني.









وبحسب بيان للسفارة اليابانية حضر مراسم التسليم، الدكتور فاروق إسماعيل رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عميد كلية اللغات والترجمة بالجامعة.









وتُمنح شهادة تقدير وزير الخارجية الياباني للأفراد والجماعات مِمَن حققوا إنجازات بارزة في المجالات الدولية، من أجل تقدير مساهماتهم في تعزيز الصداقة بين اليابان والدول والمناطق الأخرى.









وتابع البيان أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لجهود الدكتور كرم خليل، الطويلة في تعزيز الدراسات اليابانية في مصر وتوطيد العلاقات الودية الحميمة بين اليابان ومصر.









ومنذ حصوله على درجة الدكتوراه في الدراسات اليابانية من جامعة تسوكوبا عام 1988، كرس الدكتور كرم نفسه للدراسات اليابانية، بما في ذلك اللغة والأدب. وتركت مسيرته المهنية الطويلة ومساهماته بصمات ملحوظة في العديد من الجامعات المتميزة، بما في ذلك جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة أسوان، بالإضافة إلى جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.









من جانبه أعرب السفير نوكي عن خالص تقديره تجاه الدكتور كرم خليل سالم، لتفانيه وإسهاماته في تعزيز الدراسات اليابانية في مصر، مما أدى إلى مزيد من الفهم والتفهم تجاه اليابان وثقافتها من قبل الشعب المصري. كما تقدم السفير نوكي بخالص التهاني للدكتور كرم لتوليه مسؤولية منصبه الجديد كرئيس القسم الياباني بجامعة الأهرام الكندية، ونقل إليه أطيب تمنياته.









ومن جانبه، أعرب الدكتور كرم عن شكره وعرفانه تجاه هذا التقدير، مؤكدًا حرصه على الاستمرار في القيام بدوره كجسر من جسور التواصل بين اليابان ومصر، خاصة في مجال التعليم.









وبهذه المناسبة، أعرب السفير نوكي عن خالص امتنانه وسعادته بالقسم الياباني الذي تم إنشاؤه حديثًا بجامعة الأهرام الكندية، وعن توقعاته القوية بأن تحقق هذه الجامعة المتميزة أحد أفضل تعليم للغة اليابانية، مقدمًا تقديره أيضًا لرئيس الجامعة وعميد الكلية لقيامهما بالتزاماتهما في هذا الشأن.









كما أكد السفير على استعداده للتعاون المستقبلي والمساهمة مع القسم في تحسين تعليم اللغة اليابانية في مصر، على أمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.







