أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي .. شاهد

شهدت محافظة مطروح مساء اليوم الاثنين هطول أمطار غزيرة ، مع ارتفاع سرعة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة.

















وتسببت الأمطار في إغراق الشوارع الرئيسية والفرعية بسبب تساقطها بكميات كبيرة خاصة بمدينة مرسي مطروح ومنطقة الساحل الشمالى .









واستمر غلق جميع موانئ الصيد أمام حركة الملاحة، كإجراء احترازي لحين انتهاء موجة الطقس الممطرة بطول مدن الساحل الشمالي.









كما تسببت الأمطار في قلة حركة السفر من مطروح إلى المحافظات الأخرى وخلو الشوارع من المواطنين الذين فضلوا التزام منازلهم.









وقامت مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بتجهيز السيارات لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع .







