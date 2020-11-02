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محافظات

أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي .. شاهد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:51 م
أمطار غزيرة تضرب
أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي
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أيمن محمود
شهدت محافظة مطروح مساء  اليوم الاثنين  هطول أمطار غزيرة ، مع ارتفاع سرعة الرياح وانخفاض  في درجات الحرارة.




وتسببت الأمطار في إغراق الشوارع الرئيسية والفرعية بسبب تساقطها بكميات كبيرة  خاصة بمدينة  مرسي مطروح ومنطقة الساحل الشمالى .


واستمر غلق جميع موانئ الصيد أمام حركة الملاحة، كإجراء احترازي لحين انتهاء موجة الطقس الممطرة بطول مدن الساحل الشمالي.


كما تسببت الأمطار  في قلة حركة السفر من مطروح إلى المحافظات الأخرى  وخلو الشوارع من المواطنين الذين فضلوا التزام منازلهم. 


وقامت مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح  بتجهيز السيارات لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع . 


يذكر أن محافظة مطروح أعلنت  حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة  الأمطار التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في بداية الأسبوع الحالي مع التوجيه لرؤساء المدن بالتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.
أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي .. شاهد
أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي .. شاهد
أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي .. شاهد
أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي .. شاهد
أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي .. شاهد
أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي .. شاهد
أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي .. شاهد
أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي .. شاهد
أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي .. شاهد
أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي .. شاهد

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