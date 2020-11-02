AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كاملة أبو ذكرى بعد هجومها على أبطال مسلسل بـ 100 وش: حذفت البوست وقفلت الفيس بوك

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:00 م
كاملة ابو ذكرى
كاملة ابو ذكرى
Advertisements
أحمد إبراهيم - سعيد فراج
قالت المخرجة كاملة أبو ذكرى إن الغرور أحد أسباب ضياع موهبة الفنان، وهو ما حدث مع بعض ممثلى مسلسل "بـ 100 وش".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "أخشى على مجموعة ممثلى بـ 100 وش من الغرور، وهو أحد قلقى عليهم من ضياع موهبتهم وعزوف المنتجين والمخرجين عنهم، فكلنا فى النهاية نجتهد لتقديم فن ورسالة لإسعاد الناس وإضافة البهجة على وجوههم".

وعن نشر الفنان محمد رمضان صورة لسيارته الجديدة، قالت: "لم أعمل مع فنان مغرور وعندما أشعر بأن هناك فنانا يسعى للتعالى علىّ بوقفه عند حده، واشتغلت كثيرا مع عمالقة الفن أمثال عادل أمام وأحمد زكى وغيرهم ولم أغضب من أحد منهم".

وأكدت كاملة أبو ذكرى: "أغلقت حسابى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد هجومى على ممثلى بـ 100 وش بعد حذف البوست الذى قمت بنشره".

وكانت المخرجة كاملة أبو ذكرى قالت إن بعض الممثلين الذين شاركوا فى مسلسل "بـ100 وش" أصابهم الغرور.

وكتبت كاملة أبو ذكرى منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قالت فيه: عرفت وًسمعت واتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بـ 100 وش بعد النجاح الكبير للمسلسل شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مخرجة مسلسل بـ 100 وش تشن هجوما حادا على أبطاله: انتو مين أصلا الناس ما تعرفش أساميكم

أول تعليق من مصطفى درويش بعد هجوم كاملة أبو ذكري على ممثلين بـ 100 وش

موجز السوشيال ميديا.. مخرجة مسلسل بـ 100 وش تشن هجوما حادا على أبطاله.. والشناوي يودع أحمد فتحي بكلمات مؤثرة

القصة الكاملة لأزمة كاملة أبو ذكري مع أبطال مسلسل بـ 100 وش

بعد أزمة بـ 100 وش.. كاملة أبو ذكري تغلق صفحتها على فيس بوك

هجوم وغرور.. نجوم مسلسل 100 وش يقعون في الفخ

ترشيحاتنا

نادر سعد يكشف عقوبة المطاعم غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

أحمد موسى: والد الطفل المعتدي شخص محترم ولا يجب أن نعمم

شاهد.. حوت ينقذ قطارا خرج عن مساره من حادث أليم| فيديو

اللجوء للقضاء ومذكرة للإيقاف.. الحرب تشتعل بين محمد فضل وكهربا بعد خناقة الدرع

هدية من السيسي.. وزير القوى العاملة يعلن مفاجأة كبرى للعمالة غير المنتظمة|شاهد

الزوجة الثانية ممنوعة في تونس.. هل يعترف بـ زواج درة في بلدها؟ محام يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف درة بأكمام ومنفوش .. شاهد

أول صور من حفل زفاف درة وهانى سعد بالجونة

في الشهر الثامن.. ولادة ٣ توائم بمستشفى الأقصر ..صور