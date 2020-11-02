أستاذ أوبئة: مصر مستعدة لاستقبال الموجة الثانية من كورونا ويجب أن نكون حذرين.. فيديو

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر كانت مستعدة لاستقبال الموجة الأولي من فيروس كورونا المستجد والآن هناك استعداد لاستقبال الموجة الثانية من الفيروس ولكننا يجب أن نكون حذرين جدا هذه المرة.





وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحقيقة المذاع علي قناة اكسترا نيوز، أن المواطنين يجب أن ينتبهوا جيدا لأن فيروس كورونا ليس سهلا وما حدث في أوروبا من ارتفاع في ا صابات فيروس كورونا في شهر أكتوبر في ظل الموجة الثانية سيحدث في مصر في شهر نوفمبر.





عنان ، أن أوروبا وصلت إ لى زيادة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا 6 مرات والوفيات وصلت الزيادة فيها إلى 30 %، منوها إلى أن اليابان وصلت فيها الإصابات إلي الضعف. وأوضحأوروبالىأعدادالإصاباتإلى



