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أستاذ أوبئة: مصر مستعدة لاستقبال الموجة الثانية من كورونا ويجب أن نكون حذرين.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر كانت مستعدة لاستقبال الموجة الأولي من فيروس كورونا المستجد والآن هناك استعداد لاستقبال الموجة الثانية من الفيروس ولكننا يجب أن نكون حذرين جدا هذه المرة.

وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحقيقة المذاع علي قناة اكسترا نيوز، أن المواطنين يجب أن ينتبهوا جيدا لأن فيروس كورونا ليس سهلا وما حدث في أوروبا من ارتفاع في اصابات فيروس كورونا في شهر أكتوبر في ظل الموجة الثانية سيحدث في مصر في شهر نوفمبر.

وأوضح عنان ، أن أوروبا وصلت إلى زيادة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا 6 مرات والوفيات وصلت الزيادة فيها إلى 30 %، منوها إلى أن اليابان وصلت فيها الإصابات إلي الضعف.

وتابع: أن الدولة المصرية قامت بعمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والمواطنين يجب عليهم أن يتبعوا جميع هذه الإجراءات وخصوصا ما يتعلق بالتطهير والتباعد الاجتماعي وارتداء الماسك.

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