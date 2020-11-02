الديهي: اتصال قيادات أوروبا بالسيسي دليل على اتزان الخطاب المصري

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اتصال رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، والرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، دليل على أن الخطاب المصري يتسم بالاتزان.





وأضاف "الديهي"، أثناء تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten" اليوم، الإثنين، "أستطيع أن أقول إن هذا التكالب من الاتصالات على الرئيس؛ يبرهن على أن خطابه يتسم بالعقلانية الشديدة"، لافتا إلى أن الفكر المتطرف يحتاج إلى تعاون مختلف بين جميع دول العالم.





وتابع الإعلامي "اتصال قيادات أكبر دولتين في أوروبا بالرئيس السيسي دليل على التعايش الحضاري في مصر بين بين كل الأديان".





ونوه بأن حديث الرئيس عن أزمة الرسوم المسيئة في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وصل إلى جميع قيادات العالم والدليل هذا التفاعل.



