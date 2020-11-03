الشرقاوي: الطاقة عنصر رئيسى وداعم لأهداف التنمية المستدامة فى أفريقيا

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: إن الطاقة تعد عنصرا أساسيا من عناصر التنمية المستدامة وفقا لأهداف مصر 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، ولذلك أصبح تنويع مصادرها ضروريا.





وأوضح الشرقاوى فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد " أن الجمعية سوف تعقد اليوم الثلاثاء مؤتمرا لمناقشة مصادر الطاقة والوصول الى الاكتفاء الذاتى بين دول القارة وذلك تحت عنوان "الطاقة و دورها فى التنمية المستدامة بالقارة الافريقية بما يحقق أهداف 2063".





وأضاف أن المؤتمر سيشهد استعراض حجم الاستثمارات فى قطاع الطاقة بالقارة خلال الفترة المقبلة وكذلك التجربة المصرية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز، وأيضا الدخول إلي بعض الصناعات البترولية الهامة مثل تكسير الهيدروجين ، واستخدام نواتج الطاقة في بعض شركات البترول في شمال القاهرة.





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ويشمل المؤتمر اربعة محاور، الاول :الطاقة النظيفة والمتنوعة والبديلة في القارة الأفريقية، المحور الثانى: الطاقة الشمسية ومصادرها واستخدامها، المحور الثالث :كيفية استغلال الطاقة الشمسية للقارة الأفريقية والمحور الرابع و الاخير عرض تجارب دول القارة فى القطاع منها التجربة المغربية في القارة الأفريقية فيما يتعلق بالطاقة والاكتفاء الذاتي ، و التجربة المصرية في تكسير الهيدروجين وتكرير البترول ونواتج ذلك.





ويشارك فى المؤتمر الوزير السابق المهندس أسامة كمال ، ورئيس شركة مصر للفوسفات المهندس محمد عبد العظيم ، والدكتور مصطفي التومي من المغرب وهو أحد خبراء الطاقة في دولة المغرب الشقيق للحديث عن الطاقة في غرب أفريقيا.



