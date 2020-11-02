الغرامة 4 آلاف جنيه.. الحكومة: إطلاق حملة لضبط مخالفي قرار ارتداء الكمامة

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن أي مواطن لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة سيعرض نفسه لدفع غرامة 4 آلاف جنيه، مضيفا أنه سيتم إطلاق حملة اعتبارا من غد على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة.









وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأيام القليلة الماضية ينبئ بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الدولة ضعفت مصل الانفلونزا 5 أضعاف من 500 ألف حقنة إلى 2.5 مليون جرعة، وهناك أولوية لمن يحصل على جرعة المصل.









وتابع أن وزارة التربية والتعليم لديها خطة للتعامل مع وباء فيروس كورونا، والحالات الطارئة، وإذا ظهرت إصابة بالفصل يتم غلق الفصل لمدة 28 يوما، ولو حدث أكثر من إصابة في عدة فصول يتم غلق المدرسة 28 يوما كإجراء احترازي ويعزل الطلاب بمنازلهم لمدة 28 يوما.