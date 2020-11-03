وزير الاتصالات: نعمل على توفير فرص لتدريب الشباب في الشركات العالمية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "بناة مصر الرقمية" التي تستهدف ألف شاب من حديثى التخرج من كليات كليات الهندسة وعلوم الحاسبات، تتضمن أيضًا توفير فرص للتدريب العملى في كبرى الشركات العالمية والمحلية لإكساب الشاب الخبرة العملية مع العلم الأكاديمى.

وأضاف "طلعت" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية Ohio State University، من أجل حصول المنضمين للمبادرة على ماجستير من الجامعة، وتابع:"تكلفة الحصول على ماجستير بجامعة ولاية أوهايو تقدر بـ 40 ألف دولار، ولكن الشاب".





وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،أن جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية Ohio State University،واحدة من أفضل 30 جامعة بأمريكا في مجال الهندسة.