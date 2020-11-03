AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الاتصالات: نعمل على توفير فرص لتدريب الشباب في الشركات العالمية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:27 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "بناة مصر الرقمية" التي تستهدف ألف شاب من حديثى التخرج من كليات كليات الهندسة وعلوم الحاسبات، تتضمن أيضًا توفير فرص للتدريب العملى في كبرى الشركات العالمية والمحلية لإكساب الشاب الخبرة العملية مع العلم الأكاديمى.
 
وأضاف "طلعت" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية Ohio State University، من أجل حصول المنضمين للمبادرة على ماجستير من الجامعة، وتابع:"تكلفة الحصول على ماجستير بجامعة ولاية أوهايو تقدر بـ 40 ألف دولار، ولكن الشاب".

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،أن جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية Ohio State University،واحدة من أفضل 30 جامعة بأمريكا في مجال الهندسة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ركز في المستقبل.. الاتصالات تكشف مميزات جامعة مصر المعلوماتية

الاتصالات: بدء الدراسة بجامعة مصر المعلوماتية فى 2021/2022.. فيديو

وزير الاتصالات يكشف مميزات جامعة مصر المعلوماتية.. ويوجه رسالة لـ الشباب: ينتظركم 3 تخصصات مهمة في المستقبل

الرئيس السيسي يشهد الافتتاح الرئاسي للجامعات الكندية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الاتصالات يوضح تفاصيل مبادرة بناة مصر الرقمية .. فيديو

وزير الاتصالات يكشف عن سرعة الإنترنت في مصر.. ومعلومات جديدة عن مبادرتي مستقبلنا رقمي وبناة مصر الرقمية

ترشيحاتنا

بعد الانهيار الاقتصادي بسبب كورونا.. فرنسا تتجه للاقتراض من صندوق النقد

نادي القضاة عن واقعة طفل المرور: فردية اتخذها البعض ذريعة للنيل من القضاة

الاجتماع انتهى.. كواليس إنهاء أزمة كهربا وسر غضب الخطيب من محمد فضل

ليس عن كورونا .. الصحة العالمية تزف خبرا سارا مع بداية الشتاء

الصحة: تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

مستشار الرئيس للصحة يطمئن المصريين: زيادة إصابات كورونا مستقرة ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 100 عام.. سر زيارة المئات من الناس لقبر كلب ووضع العصي أمامه

بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة

آخرهم نمبر وان.. تعرف على أسعار سيارات الفنانين باهظة الثمن.. بالصور