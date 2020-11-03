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أخبار العالم

الشرطة النمساوية تلقي القبض على 4 من منفذي هجوم فيينا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:23 ص
صدى البلد
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شريف سيد
ذكر التلفزيون النمساوي، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة ألقت القبض على 4 من المشاركين في تنفيذ هجوم العاصمة النمساوية فيينا. 


فيما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية قوله إنه لا يمكن تأكيد أن أحد المهاجمين كان يرتدي حزامًا ناسفا.


وكانت الشرطة النمساوية، أعلنت مساء أمس الإثنين، شنها عملية أمنية وسط العاصمة فيينا، بعد إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي.


فيما قال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، إن هجوم فيينا الذي استهدف كنيسا يهوديا يرجح أنه عمل إرهابي.


وأضاف نيهامر عبر إذاعة "أو. آر. إف" النمساوية، أن الهجوم نفذه عدد من الأشخاص، مشيرًا إلى أنه تم القبض على أحد منفذيه.


فيما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، في إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي في العاصمة النمساوية فيينا.

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