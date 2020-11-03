الشرطة النمساوية تلقي القبض على 4 من منفذي هجوم فيينا

ذكر التلفزيون النمساوي، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة ألقت القبض على 4 من المشاركين في تنفيذ هجوم العاصمة النمساوية فيينا.









فيما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية قوله إنه لا يمكن تأكيد أن أحد المهاجمين كان يرتدي حزامًا ناسفا.









وكانت الشرطة النمساوية، أعلنت مساء أمس الإثنين، شنها عملية أمنية وسط العاصمة فيينا، بعد إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي.









فيما قال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، إن هجوم فيينا الذي استهدف كنيسا يهوديا يرجح أنه عمل إرهابي.









وأضاف نيهامر عبر إذاعة "أو. آر. إف" النمساوية، أن الهجوم نفذه عدد من الأشخاص، مشيرًا إلى أنه تم القبض على أحد منفذيه.







