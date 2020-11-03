شادي محمد: عمرو زكي أصعب مهاجم واجهته في مسيرتي.. وبطولة الصفاقسي الأغلى

كشف شادي محمد، قائد الأهلي السابق، عن أصعب مهاجم واجهه في مسيرته الكروية، وكذلك عن البطولة الأغلى، سواء رفقة المنتخب الوطني أو مع النادي الأهلي.
وقال شادي محمد، خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو: " عمرو زكي أصعب مهاجم واجهته في مسيرتي، كان قوي جدا، وبطولة افريقيا 2006 الاغلى في مسيرتي، وكذلك الحصول على المركز الثالث في كاس العالم للأندية.
وأردف قائد الأهلي السابق عن كواليس قصة ذهاب مانويل جوزيه لغرفة ملابس نادي الصفاقسي عقب نهاية المباراة الأولى في مصر بالتعادل الإيجابي 1-1.
وقال شادي: "جوزيه في 2006 دخل غرفة الصفاقسي وكانوا بيضحكوا وقالهم أنا جاي اكسبكم هناك ولاعيبي الصفاقسي جريت وراه وانا جريت معاه.