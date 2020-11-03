AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

محافظ جنوب سيناء ورئيس القابضة لمياه الشرب يبحثان المشاريع الجارية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:58 ص
صدى البلد
Advertisements
استقبل المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر الشركة؛ وذلك لبحث المشاريع الجاري العمل بها داخل أنحاء المحافظة، والخطط الزمنية لتوقيتات استلامها، وذلك بحضور المهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء.

وأعلن رئيس الشركة القابضة، عن توفير ٥ سيارات مياه لتأمين الخدمات المطلوبة من المياه بطول طريق شرم الشيخ الجديد فى (أبو زنيمة– أبو رديس– الطور– رأس سدر– مفارق كاترين)؛ تمهيدا لتشغيل الطريق خلال اسبوع، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم مناقشة آليات تنفيذ وتوقيتات استكمال المشروعات المتعثرة، بناءً على توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أثناء الاجتماع التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء أكتوبر الماضى.

 اقرأ أيضا : 

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

إعجاز علمي.. نقل مدرسة بالكامل من مكانها باستخدام 198 "روبوت" في الصين.. فيديو

وصلة رقص مجنونة لـ درة وزوجها على مهرجان عود البطل وإخواتي.. فيديو

اعتذار في ظروف غامضة.. لماذا تواجد كهربا في اتحاد الكرة؟

سيد البلد.. عودة شريان الصفقات بين النادي الأهلي والاتحاد السكندري واستبعاد آل الشيخ من التدخل في انتقال عاشور

بصورة من الفرح.. حلا شيحة تهنئ درة بزفافها

لم أعتذر لـ محمد فضل.. كهربا: عملنا قعدة للصلح وتقريب وجهات النظر فقط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى 5 خطوات.. حول إطارات سيارتك لتحفة فنية

تعرف على موعد الإعلان الرسمي لـ BMW iNext الكهربائية الجديدة

عمره 100 عام.. سر زيارة المئات من الناس لقبر كلب ووضع العصي أمامه