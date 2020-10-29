استعدادا للافتتاح..الانتهاء من اللمسات النهائية لجامعة الملك سلمان ومتحف شرم الشيخ

انتهت محافظة جنوب سيناء من وضعت اللمسات النهائية والجمالية لجامعة لفرع جامعة الملك سلمان ومتحف شرم الشيخ الدولي استعدادا الافتتاح الكبير .





وقد قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية بميدان جامعة الملك سلمان الدولية بحى النور ومتحف شرم الشيخ .





رافقه خلال الجولة المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ





لمتابعة انهاء كافة الأعمال واللمسات النهائية استعدادا للافتتاح خلال الساعات القادمة، وتعد الجامعة بفروعها الثلاث بمدن راس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ إحدى قلاع العلم على ارض المحافظة والتى من شأنها تغيير الخريطة التنموية بجنوب سيناء .





وكذا متحف شرم الشيح الذى يعد إضافة قوية للتنوع السياحى الذى تتميز به المحافظة وسيسهم بشكل كبير فى انعاش السياحة الثقافية بمدينة السلام ، كما التقى المحافظ بعدد من طلاب المدارس المتطوعين والمرشحين للمشاركة فى حفل الإفتتاح .





وقد تم إجراء بروفة للافتتاح بمشاركة عدد من الشباب وطلاب المدارس .





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