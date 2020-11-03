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فن

بعد عرض أولى حلقات خيط حرير.. مي عز الدين تتصدر ترند جوجل

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:18 ص
مي عز الدين - خيط
مي عز الدين - خيط حرير
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سعيد فراج
تصدرت الفنانة مي عز الدين، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد عرض أول حلقة من مسلسلها الجديد «خيط حرير» على قناة ON E الفضائية. 

وانطلقت أمس الإثنين 2 نوفمبر حلقات مسلسل "خيط حرير" لـ مى عز الدين، على قناة ON، فيعرض المسلسل الساعة 7.45 مساءًا، ويعاد الساعة 1.30 صباحا، و1 ظهرا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحا، و3 عصرا.

"خيط حرير" يشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

العمل تدور أحداثه فى 35 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سويا مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.

وكان آخر أعمال الفنانة مى عز الدين مسلسل "رسايل" والذى عرض منذ عامين تقريبا فى رمضان وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج إبراهيم فخر الدين.

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